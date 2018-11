von Niklas Steinert

Premiere: Tibor Haas (rechts) war nicht zu bremsen und erzielte beim 10:3 des EHC Herrischried gegen den HC Fischbach-Göslikon sein erstes Tor in der Meisterschaftsrunde. | Bild: Casper Thiriet

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – HCFischbach-Göslikon 10:3 (3:1, 1:1, 6:1). – Tore: 1:0 (1.) K. Presheva, 2:0 (3.) und 3:0 (4.) beide Vlk, 3:1 (6.) Simmen, 4:1 (24.) Willemin, 4:2 (38.) Meyer, 5:2 (41.) Haas, 6:2 (42.) K. Presheva, 7:2 (44.) Willemin, 7:3 (45.) Konrad, 8:3 (47.) Vlk, 9:3 (51.) Bächle, 10:3 (60.) K. Presheva. – Strafen, EHC: 10 x 2 Min.; HCFG: 6 x 2 Min; 1 x 2+10 Min. – Z.: 612.

Während der Winter vor der Tür steht und somit die Außentemperaturen immer weiter sinken, rückt der Eissport immer mehr in den Fokus. So auch in Herrischried, als zum Spiel der White-Stags gegen den HC Fischbach-Göslikon weit über 600 Zuschauer den Weg in die eisige Halle fanden. Belohnt wurden sie mit attraktivem Eishockey, 13 Toren und einem "Stängeli" für die Gäste.

Bis aber die zweistellige Packung für das zwischen Lenzburg und Zürich beheimatete Gästeteam feststand, war das Spiel lange Zeit offen. Die Aargauer spielten raffiniert und klug, brachen erst im letzten Drittel ein.

Die Spieluhr lief noch keine 60 Sekunden, da ertönte erstmals die Tor-Sirene in der Eishalle. Die White-Stags legten los wie die Feuerwehr und führten schnell mit 3:0. Kadri Presheva hatte getroffen und legte Sekunden später für Lucas Vlk auf, der Maurits de Jongh beim 2:0 keine Chance ließ. Exakt 60 Sekunden tauchte Vlk erneut vor dem Torwart auf und überwand ihn im direkten Duell.

Die Zuschauer waren aus dem Häuschen, die Stimmung kochte. Es waren erst 222 Sekunden gespielt, ein einseitiges Spiel schien sich anzubahnen. Doch der HC Fischbach-Göslikon zeigte Moral und verkürzte in der zweiten Powerplayphase auf 1:3 und spielte fortan auf Augenhöhe.

Das zweite Drittel änderte daran wenig. Zwar legte der EHC Herrischried durch Alain Willemin auf 4:1 vor, doch die Gäste standen tief, lauerten auf Konter und kamen so immer wieder zu gut heraus gespielten Chancen. Geschickt warteten sie darauf, dass die Gastgeber zu offensiv wurden. Es folgte der Pass in die Schnittstelle und die komplette Abwehr war ausgehebelt. So bewies EHC-Torwart Daniel Mendelin mehrfach sein Können, blieb routiniert und cool. Einzig in der 38. Minute musste er im Powerplay durch Etienne Meyer zum 2:4 geschlagen geben.

"Wir wollten weitermachen, wo wir aufgehört hatten", blickte HC-Trainer Urs Simmen auf die zweite Pause zurück. Doch das klappte nicht. Wie schon zum Auftakt, waren die Gäste gedanklich wohl noch nicht ganz bei der Sache. In nur 180 Sekunden kassierte der HC Fischbach-Göslikon mit drei Treffern den K.O.-Schlag. Tibor Haas, Kadri Presheva und Alain Willemin hatten getroffen.

Zwar verkürzte Matthias Konrad noch auf 3:7, doch die Kräfte der zwölf Spieler ließen nun merklich nach. Angefeuert von den Fans spielte der EHC Herrischried nunmehr druckvoll und entschlossen. Quasi ungestört legte Sylvester Selster für den dreifachen Torschützen Lucas Vlk auf, der den 25-jährigen Maurits de Jongh ein weiteres Mal "alt" aussehen ließ.

Der Niederländer spielt übrigens mit B-Lizenz beim HC Fischbach-Göslikon, um Spielpraxis zu sammeln, da er als Ersatztorwart beim Zweitligisten HC Seetal eher selten zum Einsatz kommt. In Herrischried ging der Plan auf. De Jongh bekam mehr zu tun, als ihm lieb war.

In der Schlussphase schraubten Kapitän Klaus Bächle, der bis zu diesem Zeitpunkt kaum seine Stärke unter Beweis stellen konnte, und Kadri Presheva, der 35 Sekunden zum 10:3-Endstand traf, das Resultat in die Höhe. Dass Presheva deshalb der Mannschaft einen ausgeben muss, trug er nach dem flotten Schlussdrittel mit Fassung.

Das nächste Heimspiel steht bereits am Sonntag, 25. November, an, wenn um 18.30 Uhr der "Nachbar" EHC Rheinfelden zum Lokalderby auf den Hotzenwald kommt.

Volle Halle: Über 600 Zuschauer verfolgten den 10:3-Heimsieg des EHC Herrischried gegen den HC Fischbach-Göslikon. Enver Presheva (Mitte) steht am Bullipunkt, EHC-Verteidiger Alain Willemin, sowie Top-Scorer Kadri Presheva (rechts). | Bild: Casper Thiriet

