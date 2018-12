von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Lausen – EHC Herrischried 1:3

Tore: 0:1 (32.) E. Presheva; 0:2 (35.) K. Presheva; 1:2 (39.) Schäfer; 1:3 (48.) K. Presheva. – Strafen, EHCL: 6x2 Min. und 1x 2+2 Min.; EHCH: 6x2 Min.; 3x2 +2 Min. – Z.: 70.

Wie schon im Hinspiel gewannen die White Stags des EHC Herrischried gegen den alten "Angstgegner" EHC Lausen. Zwar diesmal mit weniger Toren, aber unterm Strich hoch verdient. Die Männer aus Herrischried war stets bemüht, offensive Ausrufezeichen zu setzen, scheiterten aber mehrfach am starken Torwart der Gastgeber und auch insgesamt drei Mal an der Torumrandung. Schließlich ging der Puck trotzdem ins Netz und so konnte mit dem 3:1-Auswärtserfolg der sechste Sieg im achten Spiel gefeiert werden.



Es war das erste Spiel in der umgebauten und renovierten Eishalle in Sissach. Für rund neun Millionen Schweizer Franken wurde die überdachte Eisfläche nun zu einer komplett ringsum geschlossenen Eisbahn umgebaut. Zudem gab es ein neues Lichtsystem sowie eine Lüftungsanlage.

Primär ging es aber an diesem Abend nicht um die neue Eishalle, sondern um die Partie vom achten Spieltag. Der EHC Lausen war mit einem kleinen Kader angetreten und wurde zudem von David Schäfer sowie dem Zweitliga-Spieler Sebastian Huber, der sonst beim EHC Laufen spielt, unterstützt. Aber auch der EHC Herrischried musste wieder auf einige Akteure verzichten. Das waren Ricky Schneider, Mark Frommherz, Jiri Pacek, Tomas Zourek und Marco Adler.

Während des ganzen Spiels waren die White Stags das Team, das Offensivakzente setzte. Doch auch der EHC Lausen kam zu einigen wenigen Chancen. Auch wenn die "Herrischrieder Jungs" viele Abschlüsse hatten, dauerte es bis zur 32. Minute, ehe das erste Tor fiel. Dabei setzte Lucas Vlk seinen Kollegen Enver Presheva in Szene, der aus etwa sieben Metern zentral vor dem Tor die Scheibe an Torwart Simon Gugelmann vorbei hämmerte. Nun war der Bann gebrochen, und nur drei Minuten später erzielte Kadri Presheva im Zusammenspiel mit Lucas Vlk und seinem Bruder Enver das 2:0. Nun waren die Gäste zu siegessicher. Der EHC Lausen verkürzte in der 39. Minute auf 1:2.

Im letzten Drittel stellten die White Stags den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und gaben eine solide Vorstellung. Allerdings gab es von da an ständige Unterbrechungen, und das Spiel zog sich in die Länge. Die Schiedsrichter hatten Mühe, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Beide Mannschaften kassierten noch einige Strafzeiten. Die Gastgeber waren aber nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen. So blieb es beim verdienten Sieg für die White Stags.