von Fabian Schäfer

A-Junioren, Verbandsliga

Freiburger FC – SG Rot-Weiß Weilheim 5:3 (2:3). – Tore: 0:1 (9.) und 0:2 (11.) beide Peric, 1:2 (21.) Gutmann, 1:3 (34.) Peric, 2:3 (44.) Daniel, 3:3 (48.) Grunwald, 4:3 (55.) und 5:3 (68.) beide D. Sinka; – SR: Heiko Zehner (Sexau). – Z.: 100.

Zum Tabellenfünften Freiburger FC reiste Aufsteiger SG RW Weilheim mit einem sehr dünnen Kader an. Trotzdem brachte die Elf von Fabian Schäfer und Robert Villinger in der ersten Hälfte eine gute Leistung auf den Platz. Torjäger Lukas Peric ließ schon nach neun Minuten die gesamte Freiburger Defensive alt aussehen und markierte das überraschende 1:0 für den Gast. Nur zwei Minuten später war es erneut Lukas Peric, der den FFC-Keeper Ante Vukovic im eins gegen eins ins Leere laufen ließ und zum 2:0 einschob. Das Tore schießen ging munter weiter, Marc Gutmann verkürzte in der 21. Minute auf 1:2.

Nun hatte der Freiburger FC das Spiel zwar im Griff, jedoch nicht Lukas Peric. Der Waldshuter erzielte in der 34. Minute seinen dritten Treffer. Mit einem Traumtor in den Winkel nährte er die Hoffnung auf den zweiten Sieg in Folge. Kurz vor der Pause verkürzte der Freiburger Traditionsverein im Dietenbach-Sportareal jedoch auf 2:3.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Hausherren das Tempo weiter, gaben der SG RW Weiljeim immer weniger Räume. In der 48. Spielminute markierte Marc Grunwald den 3:3-Ausgleich. Bedingt durch mehrere Umstellungen, da angeschlagene Spieler im Einsatz waren, verloren die Gäste den Faden. Domagoj Sinka nutzte das eiskalt und traf in der 55. und 68. Minute zum 5:3-Sieg für die Gastgeber.

