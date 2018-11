von Rolf Rombach

Ringen: (ror) Gleich zwei Derbys locken am Samstag die Ringer-Fans auf den Dinkelberg. Der TuS Adelhausen erwartet in der Bundesliga den südbadischen Konkurrenten ASV Urloffen. Ein Duell unter Nachbarn, geografisch wie tabellarisch, ist der Vorkampf in der Regionalliga zwischen der TuS-Reserve und der WKG Weitenau-Wieslet. Für diese Liga kann bald der KSV Rheinfelden planen, der dem KSV Haslach im Kinzigtal die Punkte abnehmen will.

1. Bundesliga Südwest: – Der Tabellendritte ASV Urloffen ist beim TuS Adelhausen zu Gast. Das klingt nach einem hochkarätigen Vergleich, der in der Vorrunde allerdings mit 26:3 Punkten und 8:2 Siegen sehr deutlich zugunsten des Tabellenführers vom Dinkelberg ausging. Die Zehn von Bernd Reichenbach und Florian Philipp wird dennoch dem Gegner mit dem nötigen Respekt entgegentreten und nach den Ausfällen am vergangenen Wochenende wieder versuchen, optimal zu stellen. Spannung verspricht das Duell zwischen Manuel Wolfer (71 kg Freistil) und Nachwuchsringer Luca Megerle.

Regionalliga: – Einen Vergleich unter Nachbarn im doppelten Sinne gibt es bereits ab 17.30 Uhr in der Dinkelberghalle. Vom benachbarten Wiesental der WKG Weitenau-Wieslet als Tabellenachter zum neuntplatzierten TuS Adelhausen II. Bei der WKG Weitenau-Wieslet gewann der TuS Adelhausen in der Vorrunde mit 23:14. Allerdings stehen auf beiden Seiten einige Stammringer nicht zur Verfügung. Dafür kennen sich die Trainer Tobias Oßwald und Kai Vögtlin aus gemeinsamen Zeiten bei beiden Vereinen bestens – privat wie auch sportlich. Für den Verlierer könnte sich die Situation verschlimmern, sollte der AV Sulgen im Derby mit dem KSV Tennenbronn am Freitagabend die Oberhand behalten.

Oberliga: – Volle Fahrt voraus heißt es weiter beim KSV Rheinfelden. Sollten die nächsten drei Duelle gewonnen werden, können die Hochrhein-Ringer am 1. Advent bereits den Titel feiern. "Wir werden jetzt nicht nachlassen", verspricht KSV-Coach Sascha Oswald. Im Gegensatz zur Vorrunde geht es in Bestbesetzung auf die Matte. Mitunter kommt es nun zum Duell zweier ehemaliger Mannschaftskameraden: Manuel Kingani (75 kg Greco) trifft auf Pascal Funk, mit dem er bei der WKG Weitenau-Wieslet zusammen im Kader stand. Vojtech Benedek (80 kg Greco) kann auf ein Gastgeschenk seines Vorjahres-Clubs hoffen, der zuletzt diese Klasse gar nicht oder mit Ersatzmännern besetzen konnte.

