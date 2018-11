Juniorenfußball: Kevin Balling versteht es wirklich, seine Jungs vor einem Spiel heiß zu machen. „Glaubt an euch. Wir wollen heute den ersten Sieg. Sogar die Zeitung ist hier.“ Balling ist einer der beiden Trainer der D-Junioren des SV Nollingen, die vor dem großen Derby gegen die zweite Mannschaft des FSV Rheinfelden am Samstag seine Mannschaft antreten lässt. Ballings Trainerkollege ist Pascal Köberlin. Er darf heute das große Derby der kleinen Jungs als Schiedsrichter leiten.

Alle mal zuhören: Die beiden Trainer Pascal Köberlin (links) und Kevin Balling erklären ihren Nollinger Buben, was künftig noch besser werden muss. | Bild: Welte, Gerd

Das Rheinfelder Stadtderby der D-Junioren in der Kreisliga 2 des Fußball-Bezirks Hochrhein ist ein Kellerduell. Der Tabellenletzte SV Nollingen erwartet den Stadtrivalen, der den vorletzten Platz einnimmt. Das Torverhältnis der beiden Teams vor dem Prestige-Kampf auf dem Kunstrasen des Europastadions in Warmbach spricht Bände.

Die Rheinfelder haben es in sieben Spielen auf 1:53 Tore gebracht. Düster sieht es bei den Nollinger D-Junioren aus. Mit ebenfalls null Punkten und 1:134 Toren ist alles gesagt. Im Schnitt kassierten die Nollinger bisher knapp 20 Gegentore pro Spiel. „Die höchste Niederlage gab es beim 0:34 gegen den FC Zell“, erinnert sich Pascal Köberlin. Bei einer Spielzeit von 60 Minuten bedeutet dies einen Gegentreffer alle zwei Minuten.

Gut gemacht: Torwart Elias Skrabania hat's nicht einfach. Diesen Schuss pariert er. | Bild: Welte, Gerd

Heute gegen den Nachbarn aus Rheinfelden soll endlich mal ein Erfolgserlebnis her. Und das, obwohl die Vorzeichen eher ungünstig sind. Fabian Leipert, einer der besten Nollinger, hat sich krank gemeldet. „Ausgerechnet Fabian“, ärgert sich Kevin Balling, „er hat unser einziges Tor bisher geschossen. Er lebt für den Fußball, ist total engagiert und spielt sogar in der Auswahl.“ Aber auch ohne ihren Fabian wollen die Nollinger heute ihr Bestes geben.

Nicht traurig sein: Den Nollinger Ersatzspielern "schmeckt" das 0:6 gar nicht. | Bild: Welte, Gerd

Nach knapp fünf Minuten haben sie schon zwei Eckbälle heraus geholt. „Das sind sie ersten Eckbälle diese Saison“, beteuert Balling. Nach zehn Minuten dann doch der Schock. Zum ersten Mal muss Torwart Elias Skrabania das Leder aus dem Netz fischen. Mit einem 0:2 geht es in die Pause. Dass es am Ende doch noch ein halbes Dutzend Gegentore sind, ärgert Balling wenig.

Das macht er auch bei seiner Schlussansprache deutlich, zu der sich seine Buben richtig dizipliniert um ihn herum setzen. „Ihr habt gut gespielt. Zum Schluss hat die Kondition gefehlt. Deswegen trainieren wir auch manchmal so hart. Also nicht jammern“, sagt der Trainer, der zum ersten Mal nicht enttäuscht nach Hause geht.

Trainer Kevin Balling, SV Nollingen. | Bild: Welte, Gerd

Das 0:6 war wohl eher ein Motivationsschub. „Das war jetzt nicht ganz so katastrophal wie bisher. So macht Fußball Spaß. Und ein solches Spiel kann man auch mal verlieren“, so Balling, der mit seinen Jungs manchmal streng, aber immer fair umgeht. „Wir ziehen diese Saison durch. Das ist unser Anreiz“, sind sich Balling und sein Trainerkollege einig. Ihre Spieler danken es ihnen. „Kein einziger ist in dieser Saison bisher abgesprungen“, versichert Balling im SÜDKURIER-Videointerview. Da können sich viele aktive Fußballer mal eine Scheibe abschneiden.

Interview mit den beiden Trainern Kevin Balling und Pascal Köberlin sowie Torwart Elias Skrabania vom SV Nollingen

