Rudern: (sk) Calvin Knobloch, Ole Schneider, Malin Grether, Luisa Gathmann und Trainer Jörg Süßle kehrten erfolgreich von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Köln zurück. In den Finals der U23 starteten Ole Schneider und Calvin Knobloch im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann und im Achter. Im Vierer in Renngemeinschaft mit Nürtingen und Stuttgart wurden sie im A-Finale Sechster, im Achter holten sie Bronze. Bei den A-Finals der Junioren ruderten Luisa Gathmann und Malin Grether mit ihrer Renngemeinschaft aus Regensburg und Steuermann aus Ingolstadt im Vierer mit Steuermann auf Platz zwei. Danach ging die Renngemeinschaft in Kombination mit Hanau, Ulm und Limburg als Süd-Team erneut im Achter auf die Strecke und sicherte sich nach tollem Start mit 4,6 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten den Meistertitel.

