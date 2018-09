von Niklas Steinert

Neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen, beginnt die Vorfreude auf die neue Saison. Das spürt derzeit auch der EHC Herrischried, der am nächsten Sonntag erstmals seit April wieder aufs heimische Eis darf. Vor seinem „verflixten siebten Jahr“ beim EHC Herrischried, haben wir uns mit Daniel Mendelin unterhalten. Der 35-jährige Torwart fährt jedem Training rund 75 Kilometer aus der Schweiz hinauf auf den Hotzenwald.

Daniel Mendelin, Sie gehen in Ihre siebte Saison beim EHC Herrischried. Was hält Sie so lang bei den White Stags?

Natürlich die große Freude am Eishockey und das ganze Drumherum beim EHC Herrischried. Wir haben ein super Team und tolle Zuschauer, die wirklich einmalig sind. Zudem fühle ich mich noch fit genug und denke noch lange nicht ans Karriereende.

Mit Ihren 35 Jahren gehören Sie mittlerweile schon zum „alten Eisen“ im Team der White Stags. Müssen Sie im Vergleich zu früher mehr trainieren?

Mein Glück ist es, dass ich beim Arbeiten schon körperlich sehr aktiv bin. Dazu kommt, dass ich zusätzlich viel Sport treibe. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, wegen meines Alters mehr trainieren zu müssen, um fit zu bleiben.

Wie sehr freuen Sie sich auf die in wenigen Tagen beginnende neue Saison?

Extrem! Natürlich habe ich mich im Frühling sehr auf den Sommer gefreut und diesen schlussendlich auch enorm genossen. Doch seit ein paar Tagen bin ich voller Vorfreude, dass wir Sonntag endlich wieder aufs Eis gehen dürfen.

Sie wohnen im Laufental in der Schweiz und fahren nach Herrischried jedes Mal eine recht weite Strecke. Haben Sie sich mittlerweile daran gewöhnt regelmäßig diese vielen Kilometer zu fahren?

Ja natürlich. Mittlerweile kenne ich fast jede Kurve im Hotzenwald hoch zur Eishalle auswendig. Die Tatsache, dass ich für den Weg mit zwei weiteren Spielern eine Fahrgemeinschaft bilden kann, macht das Ganze natürlich angenehmer. Die Zeit verfliegt oft im Flug.

Daniel, erzählen Sie uns mal, wie Ihr Umfeld reagiert, wenn Sie erzählen, dass sie Torwart beim Eishockey sind und zudem in Deutschland spielen?

Die Leute sind in der Regel erst einmal erstaunt und sagen „Wow, cooler Sport, da geht die Post ab.“ Und wenn ich dann sage, dass ich in Deutschland spiele, sind die Leute immer überrascht. Dann erzähl ich von den vielen positiven Dingen, die mein Leben sehr bereichern, seit ich beim EHC Herrischried spiele.

Wieviel Verständnis hat Ihre Frau für diese doch extreme Leidenschaft?

Sie unterstützt mich voll und ganz, weil sie weiß, dass mir Eishockey viel bedeutet und mir Spaß macht. Dazu kommt, dass Sie bei den Spielen in der Regel immer dabei ist. Gemeinsam haben wir viele neue Freunde hier gefunden. Trotzdem bin ich mir im Klaren, dass das nicht selbst verständlich ist und möchte mich deshalb an dieser Stelle gern bei ihr bedanken. Die gemeinsame Zeit im Sommer – also ohne Eishockey – genießen wir dann umso mehr.

Und wie ist die restliche Familie zu Ihrer großen Leidenschaft eingestellt?

Meine Eltern, Schwiegereltern und mein Bruder haben sich ebenfalls mit dem Virus „EHC Herrischried“ infiziert und sind möglichst bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei. Trotz der weiten Anfahrt zu den Spielen von über einer Stunde, haben sie immer viel Spaß daran und genießen die Atmosphäre – besonders bei den Heimspielen.

Seit vergangener Saison haben Sie in Marco Adler einen neuen Mitspieler auf der Torwart-Position. Wie gut verstehen Sie sich als Konkurrenten?

Wir verstehen uns sehr gut! Das sieht man daran, dass wir uns gegenseitig gern helfen oder motivieren. Besonders wenn es vielleicht mal nicht so läuft.

Wo sehen Sie seine Stärken?

Er ist ein großer Torhüter, der das Tor gut abdeckt. Zudem durfte er eine professionelle Ausbildung beim EHC Basel genießen. Marco ist sehr ambitioniert und geht immer konzentriert ans Werk.

Was sind Ihre persönlichen Erwartungen für die kommende Saison?

Im vergangenen Spieljahr war unser Ziel, die Saison auf einem der ersten beiden Tabellenplätzen abzuschließen und es sah auch lange gut aus. Doch bekanntlich haben wir unser Ziel knapp auf der Zielgerade verfehlt. Deswegen muss unser Ziel ganz klar sein, diese Saison unter die ersten Zwei zu kommen, so dass wir uns für die Play-Offs qualifizieren. Außerdem möchte ich mit dem EHC Herrischried den KBEHV Cup gewinnen. Das wäre sicher eine Riesensache für alle im Hotzenwald.

Zur Person Daniel Mendelin (35) spielt seit der Saison 2012/13 für den EHC Herrischried in der 3. Schweizer Liga. Zuvor war der Schweizer Torhüter mit der 40 auf dem Rücken in der zweiten Liga aktiv und zwar sechs Jahre beim EHC Rheinfelden/CH und davor drei Jahre beim EHC Laufen. (sk)

