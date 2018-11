Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Wallbach – SV Herten 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) und 2:0 (40.) beide Stengritt; 2:1 (80.) Rittwag; 3:1 (84./FE) Stengritt. – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Z.: 120.

Die Wallbacher starteten nahezu perfekt. Keine drei Minuten waren gespielt, als Christoph Bank einen Freistoß von der Seite vors Tor zirkelte. Ausgrechnet Dan Stengritt, einen der kleineren Spieler auf dem Feld, hatte die Abwehr des SV Herten nicht auf der Rechnung. "Dan macht das prima, läuft gut in den Ball", freute sich Trainer Patrick Bayer über das frühe Kopfballtor des 30-Jährigen, der erstmals in der Angriffsreihe auflief.

Und Stengritt kann noch mehr. Das zeigte er kurz vor Ende des ersten Abschnitts, in dem sich die Wallbacher mindestens zwei Mal bei Ramon Winkler bedanken durften. Der Torhüter erwischte, so Bayer "einen Sahnetag und hielt uns im Spiel". Strategisch wichtig waren aber nicht nur die Paraden Winklers, sondern auch der zweite Treffer von Stengritt. Nach feiner Vorarbeit von Simon Wunderle schob der Wallbacher den Ball an Jonas Schulz vorbei.

Im zweiten Abschnitt verpassten es die Wallbacher mehrfach, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Auf schwerem Boden taten sich beide Teams schwer. Als die Kräfte schwanden, kam auch der SV Herten wieder zu Chancen, die Mario Rittwag zum Anschlusstreffer nutzte.

Eine Chance zum Nachlegen ergab sich aber nicht, denn fast im Gegenzug fiel die Entscheidung. Der eingewechselte Nico Joos wollte bei seinem ersten Ballkontakt am Torhüter vorbei gehen, Jonas Schulz traf den Wallbacher unglück, Schiedsrichter Timo Stürzl zeigte auf den Punkt. Joos musste verletzt wieder vom Platz, wurde durch Luca Colonna ersetzt. Danach schnappte sich Dan Stengritt den Ball und machte mit seinem dritten Treffer den Sieg perfekt.

Während sich Patrick Bayer nach dem Pokalsieg gegen den FC Erzingen und dem Unentschieden gegen den FC Zell über den weiteren Aufwärtstrend freute, haderte Thorsten Szesniak mit seinem Team: "Wir schenken ihnen die Tore, sind von zwei schlechten Mannschaften die noch schlechtere." Dass Marco Romano und Philip Bitzer nach ihren Roten Karten beim 4:4 gegen den SV Buch fehlten, wollte er nicht gelten lassen: "Auch Philipp Müller war nicht dabei. Die Jungs, die gespielt haben, hätten es einfach besser machen müssen."

