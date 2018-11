Ehrenamtssieger im Bezirk Hochrhein: In Vertretung des Bezirksvorsitzenden Uwe Sütterlin (Eimeldingen) und des Ehrenamtsbeauftragten Roland Kuhne (Wehr) überreichte Staffelleiterin Kerstin Vetter (rechts) aus Jestetten die Urkunde für den Ehrenamtspreis 2018 des DFB und SBFV an Jugendleiter Tobias Erlemann vom SV Jestetten. Er wird gemeinsam mit seiner Frau Jennifer zu einem Erlebnis-Wochenende mit Besuch eines Bundesliga-Spiels in die Sportschule Schöneck bei Karlsruhe eingeladen. Zu den Gratulanten zählte auch Sebastian Huber (links), der Vorsitzende des SV Jestetten. Bild: Matthias Scheibengruber

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein