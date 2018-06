Boxen: (sa) Der Boxring Klettgau ist am Samstag Ausrichter eines Durchgangs um den Baden-Württemberg-Cup und erwartet starke Boxer, vor allem aus Württemberg, in der Tiengener Stadthalle. „Wir werden mit acht Kämpfern vertreten sein. In den Ring steigen unter anderem Weltergewichtler Urim Hadaraj und Schwergewichtler Egezon Bajrami. Von diesen beiden baden-württembergischen Juniorenmeister aus unseren Reihen verspreche ich mir viel.“ Das sagt Trainer Gerhard Grether, der gleichzeitig Vorsitzender des Boxring Klettgau ist. Nach letztem Stand sind 19 Kämpfe geplant, die um 17 Uhr beginnen und gegen 19.30 Uhr beendet sein werden. So werden Fußballfans das WM-Länderspiel gegen Schweden ab 20 Uhr nicht verpassen. Der Baden-Württemberg-Cup ist ein Mannschaftswettbewerb, bei dem durch ein kompliziertes Wertungssystem neben dem Erfolg auch die Teilnehmerzahl zählt, so dass es zu einer Vereins-Rangliste kommt.

