Sie heben den kleinen Mann in die Luft, werfen ihn drei Mal nach oben. „Hey, hey, hey“, schallt es von der Tribüne. Das Publikum in der Bad Säckinger Badmattenhalle feiert Lothar Tyburzy. Ein erhebender Moment – Gänsehaut. Der rüstige Rentner hat seine Landesliga-Premiere für die Bad Säckinger Wölfe hinter sich gebracht. Für die Liga ist das eine Sensation. Damit ist Tyburzy vermutlich der älteste Volleyballer Südbadens, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, der jemals ein Aktivspiel auf so diesem Niveau bestritten hat – wer weiß?

Der Blick geht eine Stunde zurück. Die Volleyballer des TV Bad Säckingen haben Geschenke vorbereitet. Tyburzy hatte erst eine Woche zuvor seinen 80. Geburtstag gefeiert. So weit wäre das nichts Ungewöhnliches.

Lothar Tyburzy vom TV Bad Säckingen: „Ich brenne immer aufs Training. Ich bin noch so fit und warte geduldig, bis es endlich Montag ist“ | Bild: Michael Neubert

Dann aber liest Wolfram Müller-Rau aus der Geburtstagskarte für Tyburzy vor: „So ein schönes, buntes Leben. Lothar, hast du grad mal eben. Du bist 80, fit und drall, spielst mit uns gern’ Volleyball. Am Boden fliegst du wie ein wilder Tiger, drum spielst du heute Landesliga.“ Die Wölfe überreichen ihm das grüne Trikot des Libero, mit der Rückennummer „80“ – es kann losgehen.

Jubel, Rührung. Tyburzy ist den Tränen nah: „Überwältigend. Das ist eine Geste, die mich stolz macht“, sagte er nach dem Spiel. Und scherzt in seiner Berliner Art: „Es macht Spaß. Ich bin ja der Älteste in dem Laden hier. Einmalig. Deshalb fährt man so gern hierher.“ Die Überraschung ist geglückt. Allerdings hatte der Jubilar wohl doch etwas geahnt, als seine Clubkameraden ihn gedrängt hatten, dieses Mal mit gepackter Sporttasche und pünktlich um 10 Uhr zum Landesliga-Spiel zu erscheinen.

Technisch versiert: Reaktionsschnell baggert Lothar Tyburzy den Ball zurück. | Bild: Michael Neubert

Seit über 50 Jahren spielt der ehemalige Elektromeister Volleyball. Früher in Berlin, seit dem Umzug nach Südbaden, montags bei den Freizeitsportlern des TV Bad Säckingen. Zusätzlich steht er dienstags beim TV Langenau, nahe seiner Wahlheimat Hausen im Wiesental, in der Halle. Die 23 Kilometer nach Bad Säckingen nimmt Tyburzy gern in Kauf. „Ich brenne immer aufs Training. Ich bin noch so fit und warte geduldig, bis es endlich Montag ist“, lacht er.

Lothar Tyburzy kann den Anpfiff kaum erwarten. Schnell zieht er sich um, macht sich warm, konzentriert sich. Etwas nervös wirkt er schon: „Nein, so ein Typ bin ich nicht. Ich weiß ja, worum es geht“, winkt er allerdings ganz cool ab. Mehr Sorge habe ihm die Vorstellung bereitet, dass er vielleicht eine kleine Rede halten soll: „Vor Leuten reden, das mag ich nicht.“

Letzte Anweisungen: Wölfe-Trainer Uli Bartmann (links) instruiert Lothar Tyburzy vor seinem großen Einsatz. | Bild: Michael Neubert

Dann gibt Trainer Uli Bartmann gibt seinem „Neuzugang“ die letzten Anweisungen. Nun geht’s los. Tyburzy wehrt die ersten Bälle ab. Nicht umsonst nennen ihn die Bad Säckinger Volleyballer den „fliegenden Lothar“. Spielführer Thomas Kollnberger ist begeistert: „Lothar hat seine Sache richtig gut gemacht.“ Hinterher flachst er: „Wenn wir dann mal so alt sind, wollen wir auch noch mal Landesliga spielen.“

Zwei Mal wöchentlich zum Volleyball, an schönen Tagen rund 100 bis 150 Kilometer auf dem Fahrrad. Zu Hause hat Tyburzy eine Kraftbank im Keller. „Das muss ich machen, um meine Muskeln zu stärken“, beschreibt der 80-Jährige sein umfangreiches Programm.

Wird es für ihn noch einmal einen Landesliga-Einsatz bei den Bad Säckinger Wölfen geben? „Nein, das war eine einmalige Sache – eine tolle Geste“, sagt Lothar Tyburzy im Videointerview mit dem SÜDKURIER. Aber Volleyball spielen will er weiterhin: „So lang ich noch fit bin, auf jeden Fall.“

Interview mit Lothar Tyburzy (TV Bad Säckingen):

Spielszene vom Einsatz von Lothar Tyburzy:

Lothar Tyburzy wird von den Bad Säckinger Wölfen gefeiert:

