Leichtathletik: (gew) Schon zum 14. Mal seit der Premiere 2005 steigt am Donnerstag ab 17.30 Uhr der Lauf durch die Bad Säckinger Innenstadt. Dieses Mal gibt es eine Premiere. So wird aus dem Altstadtlauf der Trompeterlauf, so wie es sich für die Trompeterstadt Bad Säckingen gehört.

Das Programm ist trotz des neuen Namens geblieben. Die Strecke und die Kategorien sind identisch mit den Veranstaltungen in den vergangenen Jahre. Die Kinder und Jugendlichen sind stets in der Überzahl. Sie sorgten auch in der Masse zuletzt für einen Teilnehmerrekord. So gingen 2017 insgesamt 1300 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Los geht es um 17.30 Uhr mit den Bambini-Läufen über 570 Meter. Nach dem Eltern-Kind-Lauf über 190 Meter folgen die Schülerinnen und Schüler (U10 und U12) ab 17.45 Uhr. Sie müssen eine Strecke von 1190 Metern laufen. Die Läufe der Jugendlichen (U14 bis U20) beginnen um 18.35 Uhr. Diese Klassen bewältigen eine Strecke von 3190 Metern. Die Altstadt-Staffeln über 4x1000 Meter folgen um 19 Uhr. Der Fitness- und Team-Lauf über 4190 Meter (vier Runden) steht um 19.25 Uhr auf dem Programm, ehe die Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufs, des "Volksbank Grand Prix", ab 20.15 Uhr die 6190 Meter lange Distanz in Angriff nehmen. Das sind sechs Runden. Start ist in der Steinbrückstraße. Von dort geht es 190 Meter auf den Münsterplatz, wo sich auch das Ziel befindet. Eine Runde ist also exakt 1000 Meter lang.

Noch nicht gemeldet, aber ziemlich sicher dabei sein wird Lokalmatadorin Jeannine Kaskel. Sie ist 13 Mal in ihrer Heimatstadt gelaufen und hat 13 Mal gewonnen. Ihr Streckenrekord aus dem Jahr 2015 steht bei 21:58,1 Minuten. Ebenfalls noch nicht auf der Meldeliste steht Vorjahressieger Omar Tareq aus Laufenburg. Dagegen hat der Finne Pekka Roppo aus Grießen, der auch dieses Jahr den Waldshuter Stadtlauf und den Estelberg-Lauf gewonnen hat, schon gemeldet. 2017 war er Zweiter in Bad Säckingen geworden. Den Streckenrekord hält auch ein Bad Säckinger: Felix Köhler, inzwischen als Duathlet erfolgreich, stellte die Bestmarke von 18:39,8 Minuten im Jahr 2013 auf. Auf der Meldeliste für den Hauptlauf steht auch der Bad Säckinger Volker Teubler, der für die LG Hohenfels startet.

Die Online-Anmeldung endet am Dienstag. Bis eine Stunde vor dem Lauf sind Nachmeldungen möglich.

Infos und Anmeldung im Internet:

http://www.trompeterlauf.de

