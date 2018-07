Radsport: – Sein Herz hängt am Radsport und vor allem an seinem RSV Rheinfelden. Und dass der Mann am Freitag, dem Tag vor dem 62. Radkriterium in der Rheinfelder Innenstadt, 70 Jahre alt geworden ist, sieht man ihm wirklich nicht an. Der Chef der Veranstaltung ist schlank und rank wie zu seiner Aktivzeit, als er 1981 Langstreckenweltrekordler geworden ist. Wie man so fit bleibt, hat er uns im SÜDKURIER-Videointerview verraten.

Klar, dass nicht nur am Freitag zu Hause bei den Stöcklins richtig gefeiert wurde, sondern auch auf dem Asphalt bei seinem Rennen. Fast 40 Weggefährten, mit denen er stets Kontakt gepflegt hat und die ihm zu Freunden geworden sind, machten dem Jubilar am Samstagabend die Aufwartung. Sie alle zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Beim Einladungsrennen über 15 Runden in der City gab's ein sportliches Wiedersehen mit dem ehemaligen deutschen Jugend-Querfeldeinmeister Reto Matt aus Niederhof, der in Rheinfelden vier Mal gewonnen hat.

Der Olympiasieger von 1972 mit dem Bahnvierer, Hans Lutz aus dem Schwabenland, entschuldigte sich nach überstandener OP, nicht auf den Sattel steigen zu können, fand aber lobende Worte für "seinen Alois", den er so schätze. Alexander Herr, der mit dem deutschen Team WM-Gold holte, hat seine Skier mittlerweile in den Keller gestellt und fährt für den RC Villingen Radrennen. Auch viele Rad-Größen vom RSV Rheinfelden und aus unserer Region gaben dem "Siebziger" die Ehre.

Alte Radkollegen: Beim Einladungsrennen zum 70. Geburtstag von Alois Stöcklin (rechts) freut sich der Jubilar auch über die Teilnahme von Reto Matt, der das Kriterium in Rheinfelden insgesamt vier Mal gewonnen hat und auch national als deutscher Jugend-Querfeldeinmeister sehr erfolgreich war. | Bild: Welte, Gerd

Kein Wunder, dass sich die Rad-Party bei Start und Ziel am Oberrheinplatz doch etwas in die Länge zog, so dass das Hauptrennen der A-/B-Klasse erst kurz vor 22 Uhr gestartet wurde. Damit wurde es aber der Bezeichnung "Nachtrennen" gerecht, wie es im Programm angekündigt worden war. Auf dem gut beleuchteten Kurs auf der 1,3 Kilometer langen Runde durch die Rheinfelder Innenstadt absolvierten die Fahrer 55 statt 60 geplanten Runden. Das entspricht einer Gesamtlänge von 71,5 Kilometern. Mit einem Schnitt von über 40 Stundenkilometern ging's bei den vielen Zwischenwertungen zur Sache.

27 Fahrer nahmen das Rennen auf. In die Wertung kamen letztlich 17. Aus unserer Region waren keine Fahrer dabei. Sascha Weber, der für "Freiburg Mountainbike" startet, sprintete immer wieder um Punkte mit. Am Ende reichte es ihm mit 16 Punkten zum dritten Platz. Dank seines Siegs in der Schlusswertung kletterte Pascal Husterer vom Team Belle Stahlbau mit 17 Punkten noch auf Platz zwei. Souveräner Sieger wurde Husterers Teamkollege Florian Tenbruck mit 25 Punkten. Das Team Belle Stahlbau entstand aus der Mannschaft der Racing Students, die schon bei Rheinfelder Rennen in der Vergangenheit den Sieg unter sich ausgemacht hatten.

Das Rennen der Männer C über 50 Runden gewann Anton Benedix vom Picardellics Velo Team Dresden. Auf den Rangen neun bis zwölf landeten nacheinander Adrian Fingerlin, Hannes Harz, Magnus Gohn und Florian Klee vom RSV Rheinfelden. Bei den Junioren der U19, ebenfalls über 50 Runden, siegte Ron Simon Niestroj vom VC Singen. Die Juniorinnen U19 waren auf 40 Runden unterwegs. Der Sieg ging hier an Victoria Stelling vom VC Singen vor Laura Albrecht vom RSV Rheinfelden. Die meisten Punkte im Elite-Rennen der Frauen sammelte Jasmin Rebmann vom Team Belle Stahlbau. Marc Reifferscheid (RIG Freiburg) war bei den Senioren über 40 Runden siegreich. Das Jedermann-Rennen über 25 Runden gewann der Egringer Martin Lang vor den Bad Säckingern Oliver Himmelsbach und Steffen Lehmann. Im Paracycling-Rennen war Reinhard Berner (RSV Haltingen) vorn.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Chef-Organisator, Vorsitzendem und "Geburtstagskind" Alois Stöcklin vom RSV Rheinfelden:

