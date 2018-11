von Niklas Steinert

Er trägt die Nummer 82 auf dem Rücken. Sein Gesicht ist geschmückt mit einem gepflegten Vollbart. Torhüter fürchten sich vor seinem Schlagschuss. Andere Teams nennen ihn auch den "Schweizer Star- Verteidiger". Die Rede ist von Alain Willemin. Seit 2017 spielt der 35-Jährige für die White Stags aus Herrischried. Alain Willemin stand dem SÜDKURIER Rede und Antwort.

Alain, bevor Sie vergangene Saison zum EHC Herrischried kamen, spielten Sie über zehn Jahre konstant beim EHC Laufen in der 2. Schweizer Regio League. Wie kam es zu diesem überraschenden Wechsel?

Das kam wirklich für viele sehr überraschend. Ein Hauptgrund war für mich, dass der EHC Laufen einen neuen Vorstand bekam, dessen Vorstellung völlig konträr mit meiner persönlichen Erwartung war.

Wie reagiert Ihr Umfeld, wenn Sie jetzt erzählen, dass Sie in Deutschland Eishockey spielen?

Die erste Frage ist immer: "Findest Du keinen anderen Club in deiner Nähe?" Dann sage ich immer nur: "Google doch mal den EHC Herrischried." Für die meisten ist es dann oft selbsterklärend.

Hat Ihnen der EHC Herrischried vor fünf Jahren schon etwas gesagt?

Nein. Ich wusste nur, dass mein alter Kumpel Daniel Mendelin dort das Tor hütet.

Mit 13 Scorer-Punkten waren Sie nicht nur im Team, sondern auch in der ganzen Liga einer der besten Verteidiger. Was ist Ihre besondere Stärke?

Meine Stärken sind der Schuss, die Spielübersicht und die hohe Geschwindigkeit für meine 35 Jahre.

Über den Sommer hatten Sie verschiedene Angebote bei diversen bekannten Eishockey-Clubs. Sie haben sich aber dafür entschieden, den Vertrag beim EHC Herrischried zu verlängern. Was sind für Sie die größten Pluspunkte, die der EHC Herrischried zu bieten hat?

Das absolut Wichtigste für mich ist das Team hier oben. Das ist wirklich etwas Besonderes. Für mich ist das Team das A und O. Dazu kommt natürlich auch die geniale Atmosphäre, die wir bei den Spielen durch unsere Fans genießen dürfen. Das alles zusammen ist wirklich einmalig im Schweizer Amateurhockey.

Sie wohnen gemeinsam mit Ihrer Frau Viviane und Deinen beiden Kindern Jael (7), sowie Schya (5) im schweizerischen Breitenbach bei Solothurn. Das bedeutet für Sie ein zeitaufwändiger Anfahrtsweg nach Herrischried. Zahlt sich der hohe Preis an Strecke und Zeit überhaupt aus?

Ja. Den Zeitaufwand nehme ich mittlerweile gerne auf mich, wenn der Rest auch stimmt. Dazu zählt die Moral in der Mannschaft sowie das ganze Drumherum. Klar ist es nicht immer ganz einfach, alles so zu regeln. Ich kann als Papi oft erst um 18 Uhr abreisen. Aber meine Frau macht mir das möglich, das schätze ich sehr an ihr.

Wer ist Ihr bester Freund im Team?

Da gibt es nur einen: Daniel Mendelin. Er ist ein "altes Eisen" wie ich. Mich begeistert immer, dass Mende mit ganzem Herzen dabei ist und ein absoluter Teamplayer ist.

Mit 35 Jahren zählen Sie ebenfalls bei den White Stags zum "alten Eisen". Wie fit fühlen Sie sich für diese Saison?

Das stimmt. Mit 35 Jahren gehöre ich wirklich zu den älteren Spielern im Team. Aber solange mein Körper das Eishockey noch mitmacht, spiele ich weiter. Dazu gehört natürlich auch, dass ich mich Anfang September wie ein kleines Kind aufs Eishockey freuen muss. Wenn dies so ist, weiß ich, dass nach wie vor alles in Ordnung ist.

Was haben Sie im Sommer getan, um sich fit zu halten oder wieder fit zu werden?

Das geht nur mit wöchentlichem Training. Deshalb trainiere ich im Sommer zweimal die Woche im Fitnessstudio. Außerdem gehe ich hin und wieder joggen. Aber es stimmt: Um so älter ich werde, um so mehr Training brauche ich.

Was ist Ihr persönliches Ziel für die laufende Saison?

Mich nicht zu verletzen und am Ende der Meisterschaft besser da zu stehen. So wie vergangene Saison. Sehr cool wäre es auch, im Cup den Kübel nach Herrischried zu holen. Außerdem möchte ich gern unsere Fans begeistern, die so fantastisch hinter dem EHC stehen und uns tatkräftig unterstützen.

