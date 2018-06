Fußball-Kreisliga B, Abstieg: (gew) Die Tabellenvorletzten der vier Staffeln in der Kreisliga B müssen Abstiegsspiele bestreiten. Die Hinspiele werden laut Bezirks-Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) an diesem Wochenende stattfinden. Der TuS Kleines Wiesental II (B-2) erwartet den SC Haagen (B-1), der FC Schlüchttal II (B-4) den SV BW Murg II (B-3). Die Reserve des FC Schlüchttal wurde zwar Letzter der B-4, rückt aber für den Vorletzten SV Altenburg auf, der künftig eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lottstetten bildet. Die genaue Absteigerzahl in der Kreisliga B hängt noch vom Ausgang der Auf- und Abstiegsspiele der höheren Klassen ab. So müsste der FV Fahrnau II aus der B-2 absteigen, wenn die erste Mannschaft aus der Kreisliga A absteigt.

SV 08 Laufenburg II beginnt zu Hause

Kreisliga A, Abstieg: – Der SV 08 Laufenburg II bestreitet am heutigen Mittwoch das erste Abstiegsspiel gegen den FV Fahrnau. Anpfiff im Laufenburger Waldstadion ist um 19.30 Uhr. Das Rückspiel in Fahrnau ist auf Samstag um 16 Uhr angesetzt. Ob sich überhaupt eines der beiden Teams retten kann, hängt vom Ausgang des Landesliga-Aufstiegsspiels zwischen der Spvgg. Untermünstertal und dem SV 08 Laufenburg ab. Die Laufenburger haben die erste Partie zu Hause mit 2:3 verloren und treten am Samstag um 16 Uhr zum Rückspiel an. Machen die Null-Achter den Rückstand noch wett, könnte sich die Reserve auch retten, wenn sie sich gegen den FV Fahrnau durchsetzt. Scheitert die Laufenburger "Erste", ist sowohl die eigene Reserve als auch der FV Fahrnau zum Abstieg in die Kreislga B verdonnert.

