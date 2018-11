Einer der Torschützen: Felix Eckenstein (links, auf unserem Archivbild gegen Jan Körner vom SV Buch) traf beim 7:7 des FC Wittlingen II zur 3:1-Führung gegen den BFC Friedlingen II. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Fußball gibt es offensichtlich nichts, was es nicht gibt. Kantersiege mit exorbitanter Ausbeute, vor allem beim jüngeren Nachwuchs, kommen immer wieder mal vor. So wie kürzlich der 34:0-Sieg der D-Junioren des FC Zell oder das 26:0 der C-Junioren der SG Todtnau gegen den SV Obersäckingen.

Dass bei den Aktiven viele Tore fallen, ist eher ungewöhnlich. Da fällt ein 4:4 in der Bezirksliga zwischen dem SV Herten und dem SV Buch schon aus dem Rahmen. Den Vogel schossen allerdings die Reserve-Teams des FC Wittlingen und des Bosporus FC Friedlingen dieser Tage ab. 14 Tore gab es auf dem Wittlinger Kunstrasenplatz zu bejubeln, aber einen Sieger gab es nicht.

Dass mit ihnen nicht zu spaßen sein wird, deuteten die Gäste nach neun Minuten an, als Adrian Fischer das 1:0 erzielte. Die Wittlinger aber schlugen zurück. In nur fünf Minuten machten Giuliano Bartolotta (17./20.), Felix Eckenstein (21.) und Marc Rohrer (22.) aus dem Rückstand ein 4:1. War das schon die Entscheidung?

Nein, dachte sich Adrian Fischer und schlug in der 26. Minute erneut zu – 2:4. Bartolotta konnte das wiederum nicht angehen lassen, stellte drei Minuten später den alten Abstand wieder her.

Sieben Tore waren nach 45 Minuten gefallen, als die Mannschaften in die Pause gingen. Und es sollten nach dem Wechsel nochmals sieben Treffer fallen.

Das 3:5 durch Shqiprim Salihi (47.) und Wladislaw Daljuks 6:3 (50.) waren indessen nur Geplänkel, denn nun hatte Salihi richtig Spaß an der Sache gefunden. In nur vier Minuten traf er drei Mal, schaffte mit Toren in der 61., 63. und 65. Minute den Ausgleich zum 6:6 – Wahnsinn pur...

Und es hörte nicht auf. Kaum durchgeatmet traf Daniel Vögtle (67.), wieder führte der FC Wittlingen II. Jetzt stand es 7:6, ein Zwischenstand, der zumindest für Handballer normal ist.

Jetzt schien die Partie für die Gäste, die immerhin ihren besten Torschützen, Ymran Krasniqi, gar nicht dabei hatten, endgültig gelaufen zu sein. Schließlich musste einer der Ihren in der 78. Minute auch noch vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz.

Aber mal im Ernst. Wer auswärts sechs Tore schießt, einen klaren Rückstand wieder wettmacht, der darf nicht als Verlierer nach Hause fahren. Das scheint sich auch Berkay Yildiz gedacht zu haben und erzielte sieben Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Volker Prior aus Lörrach das vermutlich historische und zumindest in dieser Saison einzigartige 7:7.

