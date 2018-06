von Autorenzeile

Tennis, Badenliga: TC Markdorf – Post Südstadt Karlsruhe (Samstag), Karlsruher ETV – TC Markdorf (Sonntag, jeweils ab 11 Uhr). – Drei Siege in sieben Spielen war die Bilanz der letzten Saison, so dass das nahezu unveränderte Team von Trainer Jens Goldmann zuversichtlich in die neue Runde startet. Traditionell ist das Markdorfer Team geprägt durch eine homogene Mischung aus deutschen Spielern aus der Region und Schweizern, die jedoch nicht als Legionäre auftreten, sondern ins Vereinsleben integriert sind und schon mehrere Jahre am Gehrenberg aufschlagen. „Ich möchte keine Mannschaft, die sich nur am Wochenende zum Spiel trifft“, legt Trainer Goldmann Wert auf Präsenz. Mit Christian Haupt, Noah Rockstroh, Denis Brizic und dem jungen Mortiz Hehl, der in das Badenligateam integriert werden soll und schon an diesem Wochenende seine ersten Einsätze bekommen wird, trainieren vier Aktive zwei bis drei Mal in der Woche gemeinsam.

Gegen den Trend steigen beim TC Markdorf die Mitgliederzahlen, denn der Club steht mit Schul-Kooperationen, Senioren-, Jugend- und Familienangeboten sowie dem eher leistungsorientierten Herrenteam auf mehreren Säulen. Und neben den Herren zeigt auch die Damenmannschaft Ambitionen, ein Aufstieg in die Tennis-Oberliga ist in diesem Jahr durchaus noch möglich und der Unterbau im eigenen Nachwuchs gibt auch hier Anlass für Optimismus.

„Es ist nicht so, dass bei uns jetzt ständig über die Badenliga geredet wird. Aber hier im Club freut man sich nun auf das erste Spiel. Das wird sicherlich auch für die Zuschauer eine tolle Sache!“, so Goldmann, der nun schon seit 23 Jahren Trainer in Markdorf ist.

Das Ziel des TCM-Herrenteams heißt weiterhin Klassenerhalt, auch wenn bei optimaler Ausschöpfung des Potenzials der Meldeliste sogar mehr möglich wäre. Mit den beiden Karlsruher Clubs am Auftaktwochenende hat der TC Markdorf gleich zum Saisonauftakt zwei hohe Hürden und eine echte Standortbestimmung vor sich. Mitte Juli steht dann ein Doppelspieltag auf der eigenen Anlage auf dem Programm. Das Saisonfinale wird beim Titelanwärter TC BW Villingen gestartet und endet dann mit dem Heimspiel gegen den TC Wolfsberg Pforzheim II. (jr)

Die weiteren Termine des TC Markdorf

Sonntag, 1.7.: Karlsruher ETV – TC Markdorf, Sonntag, 8.7.: TC Durlach – TCM, Samstag, 14.7.: TCM – TC RW Baden-Baden, Sonntag, 15.7.: TCM – TC Schriesheim, Samstag, 21.7.: TC BW Villingen – TCM, Sonntag, 22.7.: TCM – TC Wolfsberg Pforzheim II (alle Begegnungen beginnen um 11 Uhr).

