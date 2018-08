von SK

Leichtathletik: In Walldorf kämpfte die Altersklasse U16 am Wochenende um Süddeutsche Meistertitel. Die überregionale Konkurrenz ist eine wichtige Standortbestimmung für die Athleten der älteren Schülerklassen.

Mit einer tollen Leistungssteigerung setzte sich Ben Bichsel (LG Radolfzell) gegen seine zunächst stärker eingeschätzte Konkurrenz in der Klasse M15 durch und gewann den Stabhochsprung-Wettbewerb. Nach einigen Problemen mit den ersten Sprüngen fand er zu gewohnter Stärke zurück und konnte am Ende einige Zentimeter auf seine bisherige Bestleistung draufpacken. Die Siegerhöhe von 3,80m bedeutet auch, dass er nun ganz vorn mitmischen kann. Für die Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen ist Ben Bichsel nun zum Medaillenkandidaten geworden. Aaron Küchler (TV Engen) erreichte mit 40,72m im stark besetzten Speerwurf-Wettbewerb der M14 einen guten siebten Platz. Ebenfalls mit dem Speer unterwegs war Patricia Gandor (TV Konstanz). Mit 30,36 m erreichte auch sie Platz sieben bei den 14-Jährigen.

In der Altersklasse W14 sprinteten Amelie Arians (TV Engen) und Marisa Jurtz (LC Überlingen) über 80-Meter-Hürden mit 12,48 und 12,57 Sekunden ins Ziel. Beide verpassten nur knapp das Finale. Julia Schlien vom TV Konstanz trat über 800 Meter und 2000 Meter an. Beide Mittelstrecken beendete sie mit neuer persönlicher Bestleistung und lief über 800 Meter in 2:25,00 Minuten auf Platz zwölf und über 2000 Meter mit 7:24,03 Minuten auf den neunten Rang.

Herzig wird Favoritenrolle gerecht

Als einzige Vertreterin des Bezirks bei den „Süddeutschen“ der U23 in Walldorf wurde Stabhochspringerin Luzia Herzig (TV Engen) ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann mit 3,90m. Nachdem die ehrgeizige Springerin im Glutofen des Waldstadions im Stabhochsprung den Sieg schon mit ihrer Einstiegshöhe von 3,60m erreicht hatte, war nur noch die Frage offen, wie hoch sie an diesem Tag springen würde. Bis 3,90m zeigte sie einen fehlerlosen Wettkampf ohne Fehlversuche. Danach ließ sie die Latte auf 4,03m auflegen. An dieser Höhe scheiterte sie jedoch dreimal knapp und musste die anvisierte Bestleistung noch einmal verschieben. In diesem letzten Meisterschaftswettkampf der Saison feierte sie den dritten überregionalen Titel nach der Badischen und Baden-Württembergischen Meisterschaft.

