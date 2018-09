von Katja Fuchs

Tennis: Als amtierende Meister waren die Damen 50 des TC Singen dieses Jahr Gastgeber der Deutschen Vereinsmeisterschaft der Senioren. Etuf Essen, Blau-Weiß Berlin und TSV Siegsdorf, die sich in ihren Regionalligen ebenfalls durchgesetzt hatten, kamen am Wochenende auf dem Tennisplatz bei der Offwiese zusammen. Die Singener Mannschaftmit Mannschaftsführerin Regina Meyer-Stoll, Sandra Hopfner, Isolde Hepp-Schwarz, Hildegard Douver, Betty Michel, Andrea Schwarz, Loretta Schwer und Isabella Wilhelm wusste, was auf sie zukommen wird: „Wir haben es mit starken Gegnern zu tun, die Landes- und Weltmeister in ihren Reihen haben. Blau-Weiß Berlin, zum Beispiel, ist mit Spitzenspielerinnen gespickt „, erklärte Wolfram Schmidle, 2. Vorsitzender des TC Singen.

Zum Halbfinale am Samstag um 10 Uhr morgens kamen in Erwartung eines hochkarätigen Spiels zahlreiche Zuschauer, und sie sollten nicht enttäuscht werden. „Gabi Joachimski fällt aus gesundheitlichen Gründen leider aus“, erklärte Sandra Hopfner, die Schweizer Landesmeisterin. „Es ist immer ein Problem, wenn ein Stammspieler fehlt, aber wir geben unser Bestes, um morgen im Finale zu stehen.“ Gesagt, getan. Singen spielte gegen Berlin und Essen gegen Siegsdorf. Von Anfang an ließen sich die Singenerinnen nicht bremsen. Mit einem 9:0-Kantersieg setzten sie sich gegen Blau-Weiß Berlin ins Finale durch. Essen entschied das zweite Vorschlussrundenspiel gegen Siegsdorf mit 6:3 für sich.

Singen und Essen kämpften am Sonntag um die Meisterwürde. Das Finale gestaltete sich mehr als spannend. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, nach den Einzeln stand es 3:3. Bis zum 4:4-Zwischenstand hatte sich kein Doppel abgesetzt, dann holte sich der Etuf Essen gegen Sandra Hopfner und Isolde Schwarz den entscheidenden Punk zum 5:4, die Essenerinnen sind neuer Meister, Berlin belegte den dritten Platz.

„Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, lautet das Fazit von Wolfram Schmidle. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Spielerinnen. Am Ende entscheidet immer auch ein stückweit das Glück. Und Deutscher Vizemeister zu werden, ist auch nicht zu verachten.“ Zudem nahmen die Vereine von diesem Wochenende sicherlich viel mit. „Großes Lob an den TC Singen“, sagte Iris Ellies, deren Mann 2. Vorsitzender von Etuf Essen ist. „Wir wurden sehr freundlich aufgenommen.“

Auch bei der Preisverleihung durch den Singener Oberbürgermeister und Schirmherrn Bernd Häusler, zusammen mit dem Bezirksvorsitzenden Jürgen Hähnel, wurden die Singener für ihr Organisationstalent hochgelobt. Die anderen Mannschaften bezeichneten diese Meisterschaft als die am besten ausgerichtete seit vielen Jahren. – Eine große Auszeichnung für einen verhältnismäßig kleinen Tennisverein, die ihn sicherlich ebenso freut, wie die Erfolge im Spiel.

Tennis Deutsche Meisterschaft,

U-50-Damen Finale: Etuf Essen – TC Singen 5:4 Veismann – Hopfner 6:4, 7:3; de Bruin – Hepp-Schwarz 2:6, 6:3, 7:10; Mortimer – Michel 6:2, 4:6, 6:10; Gröll-Dinu – Meyer-Stoll 2:6, 6:4, 8:10; Schmitz – Dourver 6:1, 6:3; Anwar – Schwer 6:2, 6:1. – Doppel: Veismann/de Brui – Hopfner/Hepp/Schwarz 6:2, 6:3, Mortimer/Gröll-Dinu – Michel/Meyer-Stoll 0:6, 1:6; Schmitz/Anwar – Dourver/Schwer 6:3, 6:4.

