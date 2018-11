von SK

Handball, Bundesliga, A-Jugend

HSG Konstanz

SV Zweibrücken

31:34 (16:14)

Der Start war gut, war vielversprechend. Felix Fehrenbach brachte die Gelb-Blauen mit 3:1 in Front, Florian Wangler erhöhte auf 5:2 (8.) und Niklas Duffner besorgte den 13:8-Zwischenstand. Trotz großer Personalprobleme und dem kurzfristigen Ausfall des besten Torjägers, Julian Küchler, war Konstanz klar Herr im Haus.

Eine gute Deckung, viel Tempo nach vorn und konsequente, entschlossene und konzentrierte Abschlüsse ermöglichten eine deutliche Führung gegen den Tabellendritten. „Wir hatten das Heft klar in der Hand“, erklärte Zilm. „Aber wir haben im Laufe des Spiels“, fuhr er verärgert fort, „immer mehr nicht das gemacht, was gefordert war: 100 Prozent zu geben.“ Was sich vor dem Seitenwechsel angedeutet hatte, setzte sich nach der Pause fort. Neun Minuten lang kein eigener Treffer und plötzlich waren die Gäste mit 20:17 vorbeigezogen. Ein Rückstand, dem die HSG vergeblich hinterherlief.

Die unkonzentrierten Abschlüsse und technischen Fehler hatten Zweibrücken in die Karten gespielt. „Die haben ihr Spiel durchgezogen, Druck gemacht und nicht nachgelassen“, zeigte Zilm auf und machte keinen Hehl aus seiner großen Enttäuschung. Am personellen Engpass wollte er die Niederlage auf keinen Fall festmachen. „Die Jungs wollen ja, aber sie haben es auf dem Platz nicht gezeigt“, so Zilm. Zweibrücken spielte weiter robust und nutzte die HSG-Nachlässigkeiten gnadenlos aus. Zwar kamen die Gastgeber auf 20:21 (43.) heran, doch nach dem 23:24 (47.) war die Partie bei einem Vier-Tore-Rückstand knapp acht Minuten vor dem Ende an diesem schwachen Konstanzer Tag schon entschieden.

Der HSG-Coach konnte es nicht verstehen. „Wir haben nachgelassen“, sagte er. Die Gäste konnten die Räume nach einer HSG-Umstellung auf eine 5:1-Formation immer wieder nutzen. Und das Tempo im Angriff aus dem ersten Durchgang war wie weggeblasen. Zilm: „Wir werden darüber sprechen, dass ein Gang runtergeschaltet und die Verantwortung nicht übernommen wurde. Wir wollen etwas erreichen und werden uns gemeinsam den Hintern aufreißen“, lautet sein Appell. (joa)

HSG Konstanz: Koester, Bammel (Tor); Kirschmann (2), Fehrenbach (9/4), Eich, Balthes, Sauter (2), Stotten (5), Wangler (3), Hafner (2), Duffner (4), Koch (3), Schmidt, Sahin (1).

