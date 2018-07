von SK

Schwimmen: Vor allem für den Sparta-Neuzugang Karina Kniazeva verliefen die Landesmeisterschaften sehr erfolgreich. Über 200m Rücken wurde sie in der Zeit von 2:36,71 min. Badische Meisterin. Die Silbermedaille erkämpfte sie sich über 100m Rücken (1:13,23 min.), Bronze über 200 Lagen (2:42,08 min.). Eine weitere Silbermedaille gab es für Johanna Pietzko (Jahrgang 2001), die 200m Schmetterling in nur 2:32,78 min. zurücklegte. Sechs Bronzemedaillen gingen an Johanna Pietzko über 400m Freistil (4:49,45 min.), Marlene Pietzko über 200m Rücken (2:38,27 min.) und an Anika Kuder, die für ihre Leistungen in den Wettkämpfen über 200m Lagen, 100m und 200m Rücken gleich drei Mal auf das Siegertreppchen durfte. Sie schwamm über 200m Rücken mit der Zeit von 2:41,60 min. neue persönliche Bestzeit.

Mit undankbaren vierten Plätzen mussten sich David Bächle (100m Brust), Nina Haake (100m Brust), Marlene Pietzko (50m Rücken) und Luca Kuder (100m Rücken) begnügen. Weitere Platzierungen in den Urkundenrängen (bis Platz 6) erreichten David Bächle (50m und 100m Brust), Nina Haake (50m Brust und 200m Lagen), Anika Kuder (50m Schmetterling), Luca Kuder (50m Rücken und 50m Schmetterling) und Marlene Pietzko (200m und 400m Freistil, 200m Lagen). Jannis Trage (Jahrgang 2007) hatte sich zum ersten Mal für die Landesmeisterschaften qualifiziert und erreichte einen guten neunten Platz über 400m Freistil mit der Zeit von 6:04,65 Minuten. Seine persönlichen Bestzeiten konnte Felix Schön (Jahrgang 2003) teilweise deutlich verbessern. Celina Gruber (Jahrgang 2003) blieb in diesem Jahr bei den Badischen Meisterschaften etwas hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Die Damenstaffel über 4x100m Freistil erreichte in der Besetzung Nina Haake, Anika Kuder, Johanna und Marlene Pietzko einen ordentlichen siebten Platz. Mit diesem erfolgreichen Saisonabschluss starten die Schwimmerinnen und Schwimmer des SK Sparta Konstanz in die Sommerpause.

