von SK

Fußball, Landesliga

SpVgg F.A.L.

SC Markdorf

5:0 (2:0)

Für die beiden Mannschaften war der bisherige Saisonverlauf alles andere als gut, beide stecken tief im Tabellenkeller fest. In diese wichtige Partie starteten die Gastgeber sehr engagiert und druckvoll. In der 11. Minute eroberte Robin Karg den Ball im Mittelfeld und marschierte nach vorn. Seinen Querpass in die Mitte schloss Krasniqi zum 1:0 ab. In der Folge blieb die Spielvereinigung das bessere Team. Es dauerte jedoch bis zur 27. Minute, ehe Mark Burgenmeister die nächste Chance hatte. Sein Schuss verfehlte das Tor aber knapp. In der 38. Minute wurde Jannik Karg im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Reichle souverän zum 2:0-Halbzeitstand.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der zweiten Hälfte. In der 55. Minute köpfte Höfler nach einem Eckball zum 3:0 ein. In der Folge hatten die Gastgeber durch Krasniqi und Senn weitere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. In der 64. Minute konnten die Markdorfer den Ball nach einem Eckstoß nicht klären. Mark Burgenmeister schoss aus 14 Metern zum 4:0 ein. Nur vier Minuten gab es erneut einen Eckball für die Platzherren. Dieses Mal war Höfler zur Stelle und verwandelte die Hereingabe per Kopf zum 5:0-Endstand. (mm)

Tore: 1:0 (11.) Krasniqi, 2:0 (38.) Reichle, 3:0 (55.) Höfler, 4:0 (64.) M. Burgenmeister, 5:0 (68.) Höfler. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 180.

FC Überlingen

FC Schonach

2:4 (0:2)

Der FC Überlingen hatte die erste Chance, als Bock in der 3. Minute nach einem schönen Spielzug in aussichtsreicher Position am Schonacher Torhüter Tiel scheiterte. Nach einem verunglückten Abwehrversuch des Überlinger Torwarts hatte Reiner in der 10. Minute keine Mühe, den Ball zum Schonacher Führungstreffer zu verwandeln. Einen unnötigen Freistoß wegen Meckerns nutzte Pfau im Nachschuss zum zweiten Gästetreffer. In der 23. Minute verhinderte Torhüter Friesenhagen mit einer Glanzparade nach einem Distanzschuss von Pfau ein weiteres Schonacher Tor.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gastgeber mit viel Offensivdrang, dem Spiel noch eine Wende zu geben. In der 67. Minute wurden dann die Überlinger Angriffsbemühungen belohnt. Der unmittelbar zuvor eingewechselte Ramos schloss einen schönen Angriff zum Anschlusstreffer ab. Nur vier Minuten später erzielte Ramos den Ausgleich. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Als ein Schuss von Kuczkowski in der 80. Minute im Schonacher Tor landete, entschied der Schiedsrichter auf Abseits. In der 81. Minute verfehlte Keller aus aussichtsreicher Position das Gästetor. Im Gegenzug kamen die Gäste zu einem umstrittenen Eckball, den Klajic mit einem Schuss ins Dreieck zum 2:3 abschloss. Überlingen drängte in den letzten Minuten nach vorne, doch die Gäste hielten dem Druck Stand. In der Schlussminute gab es nach einem Konter noch einen Strafstoß für die Gäste, den Asongwe sicher zum 2:4-Endstand verwandelte. (gh)

Tore: 0:1 (10.) Reiner, 0:2 (16.) Pfau, 1:2 (67.) Ramos, 2:2 (71.) Ramos, 2:3 (83.) Klajic, 2:4 (90./FE) Asongwe. – SR: Nasser (Friesenheim). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (83.) für Keller (FC Überlingen).

SV Denkingen

FC Löffingen

2:2 (1:1)

In der Landesligapartie zwischen dem SV Denkingen und dem FC Löffingen kombinierte die Heimelf in der Anfangsphase zu ungenau und leistete sich viele Fehler im Aufbauspiel. Dies nutzten die Gäste aus dem Schwarzwald immer wieder für schnell vorgetragene Konter. In der 15. Minute landete der Schuss von Jonathan Scheike aus 20 Metern am Innenpfosten des Gäste-Tors. Im Gegenzug gingen die Gäste nach einem Konter durch Benjamin Gaudig in Führung. Denkingen schaltete nun einen Gang höher und wurde für seine Bemühungen belohnt. Alexander Seitz traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Nach einer halben Stunde hätte Simon Weißenberger die Schwarzwälder wieder in Führung bringen können, doch Schwägler im Tor der Denkinger konnte das Duell für sich entscheiden. Nach schöner Vorarbeit von Tino Wagner ging der Schuss von Marc Reichle knapp am Löffinger Tor vorbei.

Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Jonathan Scheike mit einem Seitfallzieher zum zweiten Mal am Gebälk des Löffinger Tores. Im zweiten Durchgang war Denkingen die aktivere Mannschaft. Löffinger stand sehr tief und lauerte auf Konter. Torchancen waren lange Zeit auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. Als vieles schon auf ein Unentschieden hindeutete, hämmerte Tino Wagner zehn Minuten vor Spielende den Ball unter die Latte. Die Gäste gaben sich aber noch nicht geschlagen und konnten in der Schlussminute durch einen Kopfballtreffer von Patrick Willmann ausgleichen. Die Punkteteilung geht somit absolut in Ordnung.

Tore: 0:1 (16.) Gaudig, 1:1 (22.) Seitz, 2:1 (80.) Wagner, 2:2 (89.) Willmann. – SR: Heilig (Klettgau). – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Gaudig (FCL/90.).

VfR Stockach

FC Singen

0:3 (0:2)

Gleich in der ersten Minute hatte der FC Singen 04 die Chance zum frühen Tor, doch Antunes Simoes schoss am rechten Winkel vorbei. In der Folge fand der VfR Stockach ins Spiel und hatte in der 8. und 10. Minute gleich zwei Großchancen. Robert Ulrich platzierte den Ball jedoch neben dem Tor, und Houssem Hablani vergab ebenfalls. In der 20. Minute wurde der FC Singen 04 wieder gefährlich, doch VfR-Keeper Mathias Wind konnte den Schuss von Christian Jeske gerade noch an den Pfosten lenken. In der 25. Minute prallte ein verlängerter Freistoß der Gastgeber an die Latte. Vier Minuten später entschied der Unparteiische dann auf Strafstoß für die Gäste, als Torhüter Mathias Wind zu spät kam und einen Singener Spieler zu Fall brachte. Christian Jeske verwandelte den Strafstoß zum 0:1. In der 36. Minute war es dann Niklas Vogt, der nach einem Freistoß von der linken Seite völlig frei zum 0:2 einköpfte.

In der zweiten Halbzeit warf die Heimmannschaft alles nach vorne, doch gegen die Gästeabwehr konnte sie keine Chancen erarbeiten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld der Gastgeber gab es dann die Vorentscheidung, als ein VfR-Verteidiger bei einem Rettungsversuch den Ball ins eigene Tor bugsierte.

Tore: 0:1 (29./FE) Jeske, 0:2 (36.) Vogt, 0:3 (70.) Eigentor. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 250.

FC Hilzingen 07

SG Dettingen-Dingelsdorf

4:3 (1:1)

In der Landesligapartie zwischen dem FC Hilzingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf brachte Jonas Holzreiter bereits in der 5. Minute die Heimelf in Führung. Die Gäste übernahmen in der Folge das Kommando und kamen in der 24. Minute durch Büttner zum verdienten Ausgleich. Es entwickelte sich ein attraktives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb bis zur Halbzeitpause beim 1:1.

Nach der Pause nahm die Partie erst recht Fahrt auf. In der 48. Minute gelang FC-Kapitän Steffen Drochula die erneute Führung der Hausherren. Eine Minute später war es erneut Simon Büttner, welcher nach schönem Zuspiel den Ausgleich erzielte. In dieser Phase des Spieles war Dettingen die leicht überlegenere Mannschaft, jedoch blieben die Hilzinger mit ihren schnellen Angriffen über die Außen gefährlich. Nach einem perfekten Zuspiel von Lukas Uhler war es wieder Steffen Drochula, der in der 59. Minute frei auf Gästetorwart Dennis Petersohn zulief und das 3:2 erzielte. Die Dettinger gaben zu keiner Sekunde auf und so war es erneut Büttner, welcher in der 68. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte.

In der Folge kamen beide Teams immer wieder zu guten Abschlüssen, jedoch hielten auf beiden Seiten die Torhüter stark. Den Schlusspunkt setzte Nazir Zulji mit einem Freistoß aus 25 Metern, der von der Unterkante der Latte zum 4:3-Endstand hinter die Torlinie sprang. (ms)

Tore: 1:0 (5.) Holzreiter, 1:1 (25.) Büttner, 2:1 (48.) Drochula, 2:2 (49.) Büttner, 3:2 (59.) Drochula, 3:3 (68.) Büttner, 4:3 (85.) Zulji. – SR: Ebe. – Z: 180.

Die Stenogramme

FC Furtwangen

FC 08 Villingen II

0:4 (0:3)

Tore: 1:0 (8.) Wagner, 2:0 (34.) Chiurazzi, 3:0 (40.) Chiurazzi, 4:0 (59.) Passarella. – SR: Rendler (Zunsweier). – Z: 300.

FC Bad Dürrheim

FC Neustadt

0:3 (0:1)

Tore: 0:1 (30.) Feser, 0:2 (75.) Samma, 0:3 (92.) Gutscher. – SR: Kolodziej (Rastatt). – Z: 110.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein