Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

VfL Sindelfingen Ladies

2:1 (1:1)

Beide Mannschaften hatten sich für das Spiel viel vorgenommen, das war von Beginn an zu sehen. Den besseren Start hatte die HFV-Elf. Nach starker Balleroberung von Nadine Grützmacher behielt sie die Übersicht, erkannte, dass VfL-Torhüterin Besarta Leci zu weit vor dem Tor stand und erzielte den frühen Führungstreffer (4.). In der Folgezeit schafften es die Hegauerinnen dann aber nicht, noch mehr Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Nachdem sie nicht konsequent von der Hegauer Defensive angegriffen wurde, traf Phoebe Vilsmeier von der Strafraumgrenze zum 1:1-Ausgleich (9.). Bei einem Freistoß von Tabea Griß landete der Ball zunächst in der Mauer, beim Nachschuss reagierte die VfL-Torhüterin und klärte per Fußabwehr (19.). In der 25. Minute lenkte Leci einen Distanzschuss von Jana Kaiser zur Ecke ab. Nach einem von den Gästen schnell eingeleiteten Konter hatten die weit aufgerückten Gastgeberinnen Glück, dass die Sindelfinger Offensive zu ungenau im Abspiel war (43.).

Auch im zweiten Abschnitt war der HFV das aktivere Team und sorgte wieder für ein frühes Tor. Nach einem Zuspiel von Jana Kaiser setzte sich HFV-Spielführerin Luisa Radice durch und traf zum 2:1 (52.). Nach Flanke von Jana Kaiser rutschte der Ball Nadine Grützmacher knapp über den Scheitel (60.). Immer wieder hatten die Hegauerinnen gute Aktionen, es fehlte aber immer wieder der letzte genaue Ball oder der konsequente Abschluss. Ein Freistoß von Jana Kaiser ging knapp neben den Pfosten (82.). Die Sindelfingerinnen fanden kein Mittel mehr gegen die konzentrierte Defensive des Hegauer FV, der als verdienter Sieger aus diesem Kellerduell ging. Die HFV-Elf machte damit zwei Plätze gut und hat nun drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Coach Gino Radice: „Endlich hatten wir das Glück auf unserer Seite. Aufgrund der guten zweiten Halbzeit war der Sieg verdient“. (roe)

Hegauer FV: Straub, Knisel, Sauter, Hahn, Frech, Griß, Kaiser, Sabellek (46. Becker), Scharf, Grützmacher, Radice. – Tore: 1:0 (4.) Grützmacher, 1:1 (9.) Vilsmeier 2:1 (52.) Radice. – SR: Topf (Pfaffenweiler).

