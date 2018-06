von SK

Bahnradsport: Wie schon so oft, wirbelte das Handicaprennen als letzte Disziplin des Mehrkampfs im dritten Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup auf der Radrennbahn der RIG Hegau in Singen die Tageswertung durcheinander. In der Eliteklasse holte sich Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) den Sieg vor dem punktgleichen Martin Ruepp (RRC Diessenhofen), der die drei ersten Disziplinen für sich entscheiden konnte. Bei den Nachwuchsfahrern gewann Claudius Wetzel (VMC Konstanz) mit einem Punkt Vorsprung auf die punktgleichen Fahrer vom VC Singen, Victoria Stelling und Paul Wissert, der bis dahin führte. In der Gesamtwertung konnte Ruepp sein Trikot um einen Punkt verteidigen. In den Nachwuchsklassen eroberte sich Hendrick Stelling (VC Singen) die Führung.

In der Junioren- und Eliteklasse sah es zuerst nach einem Durchmarsch für den Bronzemedaillengewinner der Schweizer Keirinmeisterschaften, Ruepp, aus. Er siegte klar im Ausscheidungs- und 2000-Meter-Zeitfahren jeweils vor Rettig. Im Punktefahren griff vor den Wertungen Niklas Stelling (VC Singen) immer wieder an, doch Ruepp und Rettig konterten. Vor der doppelt zählenden Schlusswertung war der Sieg für Ruepp bereits klar. Um den zweiten Platz kämpfte ein Trio, das drei Punkte auseinander lag. Mit einem Angriff zwei Runden vor Schluss holte sich Rettig diese letzte Wertung und damit wieder den zweiten Rang hinter Ruepp. Im abschließenden Handicaprennen konnte Rettig seinen Rückstand aufholen und siegte vor Stelling und Jan Münzer (VC Singen). Ruepp musste sich mit Rang vier begnügen und verlor damit die Führung in der Tageswertung an den punktgleichen Rettig. Stelling kam auf den dritten Tagesrang.

In den Nachwuchsklassen gab es nach den ersten Disziplinen ein ähnliches Bild. Paul Wissert (VC Singen) siegte im Ausscheidungs- und 500-Meter-Zeitfahren jeweils vor Claudius Wetzel. Dritte wurde einmal Victoria Stelling (VC Singen) und einmal Leonie Boos (RSV Ellmendingen). Im Punktefahren griffen die Geschwister Stelling immer wieder an. Victoria holte sich drei von vier Wertungen und siegte vor Wetzel, Wissert und ihrem Bruder Hendrick. Damit lag Wissert vor dem abschließenden Handicaprennen um einen Punkt vor Wetzel und drei Punkte vor Victoria Stelling. Rang vier hatten Boos und Hendrick Stelling inne. Im Rennen konnten Felix Steiner (RV Wetzikon) und Lana Jägg (VMC Konstanz) zuerst die Spitze verteidigen. Doch in der letzten Runde kam das Feld zusammen. Es siegte Boos vor Victoria Stelling und Wetzel. In der Endabrechnung gewann Wetzel vor den punktgleichen Victoria Stelling und Wissert. Es folgten Boos und Hendrick Stelling, der das Führungstrikot im WD-Dittus Bahn-Cup eroberte. Bereits am Donnerstag geht es um 18.30 Uhr weiter. (hbr)

