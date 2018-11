von SK

Die Singener Turner haben es geschafft: Ungeschlagen haben sich die StTV-Akrobaten den Meistertitel in der 2. Kunstturn-Bundesliga gesichert, haben in sieben Wettkämpfen die Gegner und ihre Geräte beherrscht. Nach dem Triumph gegen die TG Allgäu am Samstag in der Münchriedhalle durfte StTV-Trainer Axel Leitenmair sogar Fliegen lernen...

Video: Florian Dehm

Bevor im Singener Süden allerdings Korken und Trainer flogen, hatten die Kunstturner ein hartes Stück Arbeit zu verrichten im Ligafinale gegen die Mannschaft aus dem Allgäu. Die hatte den Klassenerhalt geschafft und wollte, fernab von jedem Druck, den Titelaspiranten kräftig ärgern.

Die TG Allgäu eröffnete den Wettkampf am Boden und legte mit zwei guten Übungen vor. Die Gastgeber mit Michael Meier, Christian Dehm, Tim und Philipp Leitenmair sicherten sich mit 8:3 den Gerätegewinn. Auch das Pauschenpferd holten Rainer Wiechert, Dominik Grandl, Tim Leitenmair und Aleksandr Chicherov nach Hause, verloren dann aber an den Ringen, sodass es mit einer 15:11-Führung für Singen in die Pause ging.

Mit einer Führung in die Pause

Am Sprung legten nun die Gastgeber vor und Michael Meier und Antonio Huber zimmerten ihre hochwertigen Sprünge in den Stand, was gleich mit sieben Punkten honoriert wurde. Christian Dehm stand seinen Kameraden in nichts nach und bekam für seinen fehlerfreien Sprung weitere zwei Scores. Volker Wiechert musste die Punkte den Gästen überlassen, jedoch kamen mit dem Sprungergebnis von 9:4 weitere zwei Gerätepunkte nach Singen.

Antonio Huber am Barren. | Bild: Oliver Dehm

Beim Punktestand von 24:15 für Singen wechselten die Teams zum Barren. Und hier nahm der spannende Wettkampf weiter an Fahrt auf. Die Allgäuer holten trotz einer Weltklasseübung von Aleksandr Chicherov das Gerät mit 9:5 Punkten, und plötzlich stand es zur Überraschung aller 24:24.

Spannung pur am letzten Gerät

Alles hing nun vom Reck ab. Die Spannung in der voll besetzten Münchriedhalle wuchs, die Zuschauer hielt es kaum auf den Sitzen. Als die Allgäuer mit 31:29 erstmalig in Führung gingen, reagierte der Singener Trainer Axel Leitenmair und schickte seinen nervenstärksten Turner Christian Dehm ins Rennen. Nach einer fehlerfreien Übung leuchteten am Scoreboard vier Punkte für Singen auf, und somit lag der Gastgeber wieder vorn mit 33:31 Punkten. Beim letzten Duell standen nun beide Teams Arm in Arm zusammen und hofften auf die siegbringenden Punkte.

Video: Florian Dehm

Die TG Allgäu legte vor – mit einer fast fehlerfreien Übung. Nun ruhten alle Augen auf Aleksandr Chicherov. Atemlos verfolgten die Zuschauer seine Vorführung. Nachdem er seine auf höchstem Niveau geturnte Übung beendet hatte und dafür von den Kampfrichtern vier Punkte zugesprochen bekam, gab es in der Halle kein halten mehr. Mit 37:31 Punkten gewann der StTV Singen seine dritte Meisterschaft in Folge und wurde von den Zuschauern mit Standing Ovations gefeiert.

Im Dezember folgt das Aufstiegsfinale

Die Turner selbst feierten ihren Erfolg wie einst Miro Klose seine Tore. Nach sieben erfolgreichen Saison-Wettkämpfen kann sich das Turnteam Singen nun in aller Ruhe auf das Aufstiegsfinale zur ersten Bundesliga am 8. Dezember in Monheim vorbereiten.

Video: Florian Dehm

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein