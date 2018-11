von SK

Fußball, Verbandsliga:1. FC Rielasingen-Arlen – FC Waldkirch (Sonntag, 14.30 Uhr). – Mit dem FC Waldkirch kommt ein Aufsteiger nach Rielasingen, der nach dem Abstieg 2017 den sofortigen Wiederaufstieg geschafft hat. Dennoch gab es einen Umbruch bei den Elztälern. Aufstiegstrainer Benjamin Pfahler wechselte zum SV Endingen, Nachfolger wurde Daniel Kreisl, der vom VfR Hausen kam. Dazu gab es doch eine große Fluktuation im Kader, sodass Waldkirch mit einem stark veränderten Kader in die neue Saison ging.

Der Saisonstart verlief recht ordentlich, einen der fünf Punkte aus den ersten drei Spielen holten die Elztäler am ersten Spieltag gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen nach einem 0:2-Rückstand. Doch danach gab es für die Waldkircher sieben sieglose Spiele, abgelöst von einem Zwischenhoch Anfang Oktober und zuletzt erneut vier Niederlagen bei 0:7 Toren. Es läuft alles andere als rund. Trifft Sandro Rautenberg nicht (bisher sechs Tore) konnte der FCW bisher nie punkten, und vor allen Dingen geht das Team viel zu selten mit elf Spielern vom Platz. Neun Platzverweise (viermal Rot, fünfmal Gelb-Rot) und 51 Gelbe Karten stehen bei den Waldkirchern zu Buche.

Ganz im Gegensatz dazu könnte die Stimmung beim 1. FC Rielasingen-Arlen kaum besser sein. Zuletzt sahen die Zuschauer auf der Talwiese einige Fußballfeste, am kommenden Spieltag ist vielleicht eher Alltagsgeschäft gefragt. Die Gäste werden wohl, anders als zuletzt der Bahlinger SC und der Offenburger FV, versuchen, ihr Tor zu sichern. So ist eine sehr defensive Gästemannschaft zu erwarten. Auf der anderen Seite zelebrierten die Hegauer zuletzt schnelles Kombinationsspiel, eigentlich das richtige Mittel gegen tief stehende Gegner.

Allerdings wurde die Verletztenliste nicht kleiner. Patrick Leschinski kehrte zwar zurück, dafür fehlt vorerst Benny Winterhalder wegen einer Knieverletzung. Während für Mannschaft und Trainer das Spiel gegen den FC Waldkirch im Fokus steht, schaut das Umfeld mit einem Auge auch auf das Duell Freiburger FC gegen FC Auggen. Je nach Spielausgang in Auggen, einen eigenen Sieg vorausgesetzt, könnten die Rielasinger, die in der nächsten Woche selbst in Freiburg spielen, die Distanz auf Platz eins verringern, oder zumindest Platz zwei weiter absichern. (te)

TuS Oppenau – SC Pfullendorf (Sonntag, 14.30 Uhr). – Im ersten Rückrundenspiel wollen die Linzgauer beim Tabellenschlusslicht ihre Siegesserie fortsetzen. Auf dem Papier ist der Sportclub Favorit, allerdings darf die Konrad-Elf den Gastgeber nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Eine schöne Auswärtsreise nach Mörsch durfte der SCP am vergangenen Sonntag erleben. Der 4:1-Auswärtssieg war hochverdient. „Der Dreier war wichtig. Die zwei Siege in Folge geben uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele“, meint SCP-Mittelfeldstratege Alessandro Sautter.

Die Hinrunde ist mittlerweile beendet. Sautters Zwischenbilanz lautet: „Die Hinrunde war okay. Wir haben die Qualität, die in unserer Mannschaft steckt, phasenweise rübergebracht. Allerdings müssen wir konstanter werden und unser Potenzial in der Rückrunde öfters abrufen. Speziell in den Spielen gegen Freiburg und Offenburg konnte man erkennen, was in der Mannschaft steckt. Allerdings fehlte am Ende ein wenig die Cleverness, um Punkte mitzunehmen. In diesem Bereich müssen wir noch dazulernen.“

Der TuS Oppenau mit seinem Spielertrainer Christian Seger gewann vergangene Woche mit 2:0 in Stegen und fuhr seinen zweiten Saisonsieg ein. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewann der SCP mit 4:1. „Ich gehe davon aus, dass Oppenau eher aus einer kompakten Abwehr kommen wird. Man darf es auf gar keinen Fall unterschätzen, zumal sich gezeigt hat, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann und es regelmäßig unerwartete Ergebnisse gibt. Wir müssen in diesem Spiel alles reinwerfen, mit dem Willen, jeden Zweikampf zu gewinnen. Ich erwarte in dieser Partie einen Sieg, da Oppenau eine Mannschaft ist, die auf einem Abstiegsrang steht“, sagt Alessandro Sautter. (sh)

1. SV Mörsch – FC 03 Radolfzell (Sonntag, 14.30 Uhr). – Dem FC 03 Radolfzell steht mit 211 Kilometern die weiteste Reise in der Verbandsliga bevor. Der 1. SV Mösch ist ein Verein aus Rheinstetten bei Karlsruhe. Das Hinspiel endete 0:0. Der 1. SV Mörsch spielte aus einer massiven Abwehr heraus und setzte auf lange Bälle und Konter. Die junge Radolfzeller Mannschaft hat es im Heimspiel nicht geschafft, die Abwehr auszuhebeln.

In der Tabelle liegt der FCR nach der Hinrunde mit sieben Punkten vor dem Gastgeber. Sollte der FCR gewinnen, so würde der Vorsprung dann schon auf zehn Punkte auf die Abstiegszone angewachsen. Mörsch ist nach Stegen das zweitschwächste Heimteam, die Mannschaft konnte zuhause noch kein Spiel in dieser Saison gewinnen. Der FC 03 Radolfzell ist dagegen auswärts sehr stark, fünf der sieben Spiele wurden gewonnen. Der aktuelle Trend spricht aber für den 1. SV Mörsch, da er von den vergangenen drei Spielen zwei gewann. Mörsch gewann gegen Stegen und Oppenau, kassierte am vergangenen Spieltag aber eine 1:4 Heimniederlage gegen Pfullendorf. Der FCR wird alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Trainer Steffen Kautzmann und sein Co-Trainer Markus Schoch haben sich sicher gut informiert über den Gegner. Bis auf den verletzten Robin Niedhardt sind alle Mann an Bord. (km)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein