Paddeln: Eine der größten Veranstaltungen im Drachenbootsport in den vergangenen Jahren fand im ungarischen Szeged statt. Zur Club-Crew-Weltmeisterschaft reisten 6100 Sportler aus 27 Nationen an, 140 Teams kämpften um die begehrten Titel. Jasmin Schlinker, Jessica und Nicole Böhme sowie Thomas Maier vom Kanu-Club Konstanz kämpften mit den Neckardrachen, einer Renngemeinschaft aus Heilbronn, gegen die starke Konkurrenz.

Die vier Konstanzer paddelten (Jasmin Schlinker und Thomas Maier) und trommelten (Nicole und Jessica Böhme), erzielten sehr gute Ergebnisse. So erreichten die Neckardrachen in der Open Ü 40 (40 Jahre oder älter) über 200 m (Maier paddelte, Böhme trommelte) in einem sehr spannenden Rennen Rang drei. Über die gleiche Distanz wurden Jasmin Schlinker und Nicole Böhme (Premier Mixed, Paddler zwischen 18 und 40 Jahre) mit wenigen Zehntelsekunden Rückstand Fünfte. Hatten sie sich aber mal „nur“ fürs

B-Finale qualifiziert, hingen keine Köpfe. Alle Energie wurde auf den Sieg verwendet. Über 500 m (Premier, Damen) gingen die Neckardrachen im Smallboot (zehn Paddler) mit Jasmin Schlinker und Nicole Böhme als klare Sieger hervor, feierten Rang acht der Gesamtwertung, als wäre es der WM-Titel. Ähnlich ging es Jessica Böhme und Thomas Maier (gleiche Distanz, Ü 40, Open). Auch sie gewannen das B-Finale.

Die 2000-m-Rennen verlangten den Neckardrachen alles ab, besonders die Wenden erwiesen sich als große Herausforderung. Jessica Böhme und Thomas Maier (Ü 40, Open) wurden Siebte, eine Schrecksekunde erlebte Thomas Maier (Ü 50, Mixed). Nach einer Zeitstrafe war er nicht mehr Dritter. Nach dem Einspruch des Trainers und der Ansicht der Fernsehbilder erhielt er zu Recht seine Medaille. In der Ü 50, Open erreichte Maier außerdem den überragenden zweiten Platz nach einem starken Rennen. Ebenfalls beachtlich: Rang fünf von Jasmin Schlinker und Nicole Böhme (Premier Damen) mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Rang drei. Über 2000 m ein starkes Ergebnis.

Nach einer Woche in glühender Hitze in einer ausgesprochen gut organisierten WM erlebten die Neckardrachen an der Abschlusszeremonie noch eine große Überraschung. Bei der Ehrung des Gesamtsiegers erfuhren sie, dass sie mit zwei WM-Titeln, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie weiteren sehr guten Platzierungen den zweiten Gesamtplatz erkämpft hatten.

