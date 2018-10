Fußball, Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr)

Die Tabelle in der Verbandsliga hat eine klare Struktur: Mit zehn Siegen in elf Spielen dominiert der Freiburger FC, obwohl er gegen den FC 03 Radolfzell eine 0:4-Niederlage hinnehmen musste. Dahinter sind vier Teams eng beieinander in der Verfolgerrolle: wie zu erwarten der 1.FC Rielasingen-Arlen und der Offenburger FV, etwas überraschend hingegen auch der FC 03 Radolfzell. Und so kommt es, dass die Begegnung zwischen Radolfzell und Rielasingen-Arlen nicht nur Derbycharakter hat, sondern auch als Spitzenspiel einzuordnen ist. Denn es geht auch darum, wer die aktuelle Nummer 1 im Fußballbezirk ist.

Und dabei treffen zwei völlig unterschiedliche Clubphilosophien aufeinander: Im Kader von Radolfzells Trainer Steffen Kautzmann stehen 18 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, während Neu-Trainer Michael Schilling nach spektakulären Transfers im Sommer auf so erfahrene Kräfte wie Nedzad Plavci oder Silvio Battaglia in seinem gut bestückten Kader zurückgreifen kann. Brisant ist dabei auch die Tatsache, dass sich im Rielasinger Team eine ganze Reihe Akteure finden, die beim Nachbarn auf der Mettnau ausgebildet wurden.

Fakt ist, dass der 1. FC Rielasingen-Arlen nach den Sommertransfers als Titelanwärter gehandelt wurde und dieser Rolle, nach durchwachsenem Start und Trainerwechsel, auch zunehmend gerecht wird, während man vom FC 03 Radolfzell solch ein gutes Abschneiden nicht unbedingt erwartet hatte. Damit sind die Rollen auch vergeben, die Gäste werden, ähnlich wie beim Pokalsieg vor wenigen Wochen, als Favorit in dieses Derby gehen. Doch der FC 03 Radolfzell hat bereits gezeigt, dass er vor Favoriten wenig Respekt hat.

Rund um das Derby Die letzten Duelle gegeneinander 22.8. 18: SBFV-Pokal: FC Radolfzell – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:1 2.4.18: Verbandsliga: FC Radolfzell – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:1 16.8.17: Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Radolfzell 1:1 6.3.16: Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Radolfzell 2:0 4.9.15: Verbandsliga: FC Radolfzell – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:1 Spielten bereits in beiden Vereinen

FC 03 Radolfzell: Alexander Stricker, Robin Niedhardt.

1. FC Rielasingen-Arlen: Tobias Bertsch, Rene Greuter, Denis Hoxha, Marco Mendes, Nedzad Plavci, Danny Berger, Nico Kunze. Die besten Torjäger

Der 1. FC Rielasingen-Arlen stellt die beste Offensive der Liga. Nedzad Plavci traf bereits elf Mal, Silvio Battaglia hat zehn Tore auf seinem Konto. Beim FC Radolfzell war Tobias Krüger neun Mal erfolgreich. Auf Robin Niedhardt (7) müssen die Mettnauer verletzungsbedingt verzichten. Formkurve beide Mannschaften

Beide Teams sind in Topform. Der FC Radolfzell gewann die letzten vier Verbandsligapartien, die Gäste von der Talwiese sogar die letzten sechs. (jw) Heiß auf das Derby: der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann (links) und Michael Schilling vom 1. FC Rielasingen-Arlen. | Bild: Peter Pisa (Peter Pisa, pisa-sportfotografie)

Ein Spiel, zwei Trainer, vier Fragen, acht Antworten Ist das Derby am Samstag ein Spiel wie jedes andere oder steht es unter besonderen Vorzeichen? Steffen Kautzmann (Radolfzell): „Das Spiel ist was Besonderes. Vor allem, weil zwei vollkommen unterschiedliche Vereinsphilosophien aufeinander treffen. Trotzdem gibt es auch in diesem Spiel nicht mehr als drei Punkte.“ Michael Schilling (Rielasingen): „Ein Derby ist immer speziell und ich spüre eine große Vorfreude im Team, Staff und im kompletten Verein, jedoch geht es schlussendlich auch wie in jedem anderen Spiel um drei Punkte.“ Wie ist die Stimmung im Kader? Ist der eine oder andere Spieler, der bereits beim Rivalen gespielt hat, noch motivierter als sonst? Steffen Kautzmann (Radolfzell): „Die Stimmung ist sehr gut und locker. Wir verspüren keinerlei Druck und haben durch die vier Siege in Folge genug Selbstvertrauen für das Spiel. Die Favoritenrolle liegt aber aufgrund ihres Kaders klar bei den Rielasingern. Da außer Stricker niemand in Rielasingen gespielt hat – Niedhardt ist verletzt -, spielt das keine Rolle. Michael Schilling (Rielasingen): „Die Stimmung im Kader ist hervorragend und die Vorfreude auf das Derby groß. Nicht nur Spieler mit einer Vergangenheit beim FC Radolfzell sind motiviert, sondern die komplette Mannschaft freut sich schon auf dieses Aufeinandertreffen.“ Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken des Gegners? Steffen Kautzmann (Radolfzell): „Die Stärke der Rielasinger ist vor allem die individuelle Qualität und die Erfahrung der Mannschaft.“



Michael Schilling (Rielasingen): „Radolfzell spielt bis dahin eine starke Saison. Sie sind zurecht in der Spitzengruppe, und wenn der Tabellenzweite gegen den -vierten spielt, wird es bestimmt ein enges Spiel.“ Was wünschen Sie Ihrem Trainer-Rivalen, wenn die 90 Minuten um sind – unabhängig vom Ergebnis? Steffen Kautzmann (Radolfzell): „Ich sehe Rielasingen nicht als Rivalen, sondern als Konkurrenten. Deshalb eine verletzungsfreie Saison und weiterhin viele Derbys in der Verbandsliga.“ Michael Schilling (Rielasingen): „Eine gute und verletzungsfreie Saison.“

