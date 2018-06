von SK

Kunstradsport: Gleichzeitig findet die Bezirksmeisterschaft der Elite statt, bei der es neben den Titeln auch um die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft am 22. Juli gehen wird. Hier gilt es, die geforderte Qualifikationspunktzahl herauszufahren, damit die Saison nicht vorzeitig zu Ende ist. Der RMSV Nenzingen wird in bewährter Form diesen Wettbewerb durchführen, sodass die 74 Starter aus Aach, Klengen, Orsingen, Volkertshausen und die Gastgeber selbst sicher optimale Bedingungen vorfinden werden. Im Elitebereich und damit bei der Bezirksmeisterschaft sind nur sieben Starter gemeldet. „Die Meßlatte für die Landesmeisterschaft liegt vor allem im 1er der Frauen sehr hoch“, so der sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen). Die restlichen 67 Starter sind bei den Schüler und Junioren am Start. In den Mannschaftsdisziplinen sind auch die Deutschen Schülermeister dabei.

Die interessantesten Duelle sind im 1er Kunstrad der Schülerinnen U13 zu erwarten. Eva Streit (Orsingen) hat zwar nicht die höchste Schwierigkeit eingereicht, führt aber nach zwei Durchgängen mit 153,3 Punkten vor ihrer Schwester Lena, die mit 86,2 die höchste Punktzahl aufstellen wird. Ihr Konto weist 149,66 Punkte auf, während Lokalmatadorin Mia-Marie Muffler mit 140,83 Punkten derzeit auf Rang drei liegt. Diese drei hoffen, dass sie mit einem guten Vortrag den Vorsprung auf die weiteren Konkurrentinnen ausbauen können. Aber auch in den anderen Disziplinen wollen die Führenden ihre Position festigen. Damit werden einige Sportler den Cup-Sieg bereits vorzeitig beim Wettkampf in Nenzingen klarmachen können.

In den Mannschaftsdisziplinen werden die Sportlerinnen und Sportler des RMSV Aach nochmals ihre Meisterküren zeigen. So wird sicherlich die eine oder andere Vorentscheidung in den diversen Kunst- und Einraddisziplinen um den Bezirks-Pokalsieg fallen. Dahinter kämpfen verschiedene Mannschaften aus Aach, Nenzingen und Klengen um eine gute Ausgangsposition, um spätestens beim Finale am 14. Oktober in Brigachtal-Kirchdorf einen der beiden weiteren Podiumsplätze zu ergattern. (ws)

