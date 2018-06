Kickboxen: Vincent Foschiani aus Konstanz war als klarer Außenseiter nach Tokio gereist und hat die Sensation gegen den Japaner Masaaki Noiri verpasst, der als einer der Weltbesten seiner Gewichtsklasse gilt. Der Lokalmatador hat bereits alle großen Namen besiegt und ist in Japan ein Star. Deshalb war dieser Kampf eine Riesenchance für Foschiani, sich auf einer großen Bühne zu zeigen. In der Saitama Super Arena verfolgten etwa 8000 Zuschauer die Kämpfe.

Von Beginn an entwickelte sich ein zunächst ausgeglichenes Duell. Der Konstanzer versteckte sich nicht und konnte gut dagegenhalten. Noiri kontrollierte dennoch das Geschehen und geriet in der ersten Runde nicht in allzu große Bedrängnis. Zunächst ging es so weiter. Beide Kämpfer setzten Akzente. Dann allerdings nutzte der Japaner eine Unachtsamkeit von Foschiani am Ende der zweiten Runde und traf ihn mit einem harten Leberhaken. Dieser zeigte Wirkung, sodass der Ringrichter den Kampf sofort abbrach.

„Auch wenn der Ausgang natürlich alles andere als gut war, bin ich mit meinem Auftritt recht zufrieden“, resümiert der Konstanzer. „Ich habe bis zum entscheidenden Treffer gut mitgehalten.“ Der Gegner sei allerdings von der Papierform her haushoch überlegen gewesen. „Das hat gezeigt, dass ich mich mittlerweile durchaus mit den Besten messen kann“, fügt Vincent Foschiani hinzu, der von der Größe der Veranstaltung beeindruckt war.

„Der K1 World Grand Prix in Japan ist eine ganz andere Liga“, sagt er. „Allein die Pressekonferenz und das Fernsehtraining im Vorfeld waren wirklich enorm.“ Auch die Arena mit etwa 8000 Zuschauern sei bemerkenswert gewesen. „Auf einer so großen und so professionell organisierten Veranstaltung habe ich bislang noch nie gekämpft“, sagt Vincent Foschiani.

