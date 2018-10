Fußball-Landesliga: Das erste Saisondrittel ist absolviert, der Blick auf die Tabelle ist nun durchaus aussagekräftig. Zwar betonen sie beim Tabellenführer FC Überlingen und auch beim Verfolger SV Denkingen, der aktuell auf Rang drei steht, nach wie vor, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, doch die beiden Mannschaften zeigen sich derart stabil, dass ein Absinken bis in die kritische Zone kaum mehr vorstellbar ist. Zudem ist das Punktekonto beider Teams schon gut gefüllt.

Nach vorn geschoben haben sich zuletzt der FC Bad Dürrheim und die DJK Donaueschingen. Vor der Runde schon als Titelanwärter gehandelt, sind sie den Vorschusslorbeeren aber nicht immer gerecht geworden. Denn eines zeigt der bisherige Saisonverlauf deutlich: Einen Überflieger scheint es nicht zu geben, nahezu jeder kann jeden schlagen.

Und ein weiterer Aspekt kristallisiert sich mit Blick auf die aktuelle Tabelle heraus: Es dürfte sowohl in Sachen Meisterschaft als auch im Abstiegskampf spannend wie selten werden. Wie eng die Teams an der Spitze zusammen liegen, zeigt der Sprung, den der FC Bad Dürrheim mit dem 4:0-Sieg in Markdorf gemacht hat. Vor dem Anpfiff rangierte das Team aus der Kurstadt noch auf Rang acht, 90 Minuten später befindet sich der Verbandsligaabsteiger schon auf Rang vier. Vier Punkte trennen Tabellenführer FC Überlingen, der im vorgezogenen Spiel am Freitag in Singen seine erste Niederlage hinnehmen musste, vom Tabellenachten, dem FC Singen 04, der sich nun endgültig in die obere Tabellenhälfte geschoben hat.

Dort finden sich erstaunlicherweise auch zwei Teams, die eher im Abstiegskampf zu erwarten waren: der FC Schonach, der einen personellen Umbruch meistern musste, und der Aufsteiger VfR Stockach, der einen zähen Start hatte, aber nicht nur beim 0:0 in Villingen zeigte, dass er nicht ohne Grund so weit oben zu finden ist.

Dettingen eröffnet die Abstiegszone

Hinter dem FC Singen 04 klafft eine kleine Lücke, denn drei Punkte schlechter steht die SG Dettingen-Dingelsdorf auf Platz neun und eröffnet die Zone der abstiegsgefährdeten Mannschaften. Von Rang neun bis 15 finden sich sieben Teams, die auch nur durch maximal vier Punkte getrennt sind. Darunter finden sich mit dem FV Walbertsweiler/Rengetsweiler, F.A.L. und auch Verbandsligaabsteiger FC Neustadt Clubs, die deutlich weiter oben zu erwarten waren. Spannend dürfte hier sein, wann und wie sie ihr Potenzial abrufen können. Denn das Beispiel des SC Konstanz-Wollmatingen in der Saison zuvor hat gezeigt, dass dies im Abstiegskampf nicht immer funktioniert.

Schwere Zeiten muss man hingegen dem FC Hilzingen und dem SC Markdorf prognostizieren. Beide gewannen nur eines ihrer zehn Saisonspiele. So fehlen Schlusslicht Markdorf neun Punkte auf einen sicheren Tabellenplatz, die letzten Punkte wurden am ersten Spieltag geholt. Und auch das Torverhältnis zeichnet ein desaströses Bild des SCM: erst sieben Treffer erzielt, dafür aber stattliche 37 erhalten. Wirklich konkurrenzfähig sieht anders aus!

