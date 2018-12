von SK

Fußball, Landesliga

VfR Stockach

FC Bad Dürrheim

1:1 (1:0)

Bereits nach zwanzig Sekunden hatten die Gäste, bedingt durch einen individuellen Abwehrfehler, die Riesen-Möglichkeit zur frühen Führung. Alexander German scheiterte freistehend am glänzend reagierenden VfR-Keeper Mathias Wind. Kurz darauf wurde Wind von Sime Fantov auf die Probe gestellt. Allmählich kam der Gastgeber besser ins Spiel und hatte durch Houssem Hablani, einen Kopfball von Emrah Celik sowie einen Pfostentreffer von Andreas Schafhäutle hochkarätige Torchancen. Nachdem Gianvito Romeo und German für Bad Dürrheim ihren Meister in Wind fanden, gelang Stockach nach einer halben Stunde das 1:0 durch Nuradin Xani, der einen Traumpass von Nico Renner eiskalt abschloss. Auch in der zweiten Hälfte versuchten es die Gäste weiterhin über die Außenbahnen und waren damit nach einer knappen Stunde erfolgreich. Ein schneller Gegenzug über Romeo und Fantov führte zum 1:1. Bis zum Spielende drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, aber weder Selim Altinsoy noch Celik mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit wollte der Lucky Punch gelingen. VfR-Coach Stefan Pröhl: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft in einem für die Zuschauer tollen Landesligaspiel sehr zufrieden, das war ein schöner Abschluss des Fußballjahres.“ (dr)

Tore: 1:0 (30.) Xani, 1:1 (59.) Fantov. – SR: Seifermann (Baden-Baden). – Z: 150.

FC Hilzingen

FC Löffingen

2:2 (2:1)

In eine zerfahrene Partie startete Hilzingen wesentlich besser. Bereits nach neun Minuten sorgte Leo Endres für die verdiente Führung der Hegauer. Der FCH dominierte weiter und erhöhte (22.) nach einem schönen Zuspiel von Jeckl auf Zulji auf 2:0. Der Treffer war für das Bärmann-Team ein Weckruf. Mit einem tollen Kombinationsspiel wurde Kim Hirschbolz freigespielt, er erzielte das 1:2. Löffingen schien jetzt aufzuwachen und nahm die Partie auf tiefem Geläuf an. Immer wieder brachte es das Heimteam mit langen Bällen in Schwierigkeiten. Einzig durch direkte Kontor über die schnellen Flügelspieler Endres/Jeckl sorgte der FCH für Gefahr. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste wieder das Zepter. Nach 58 Minuten sorgte der starke Hirschbolz mit einem Strafstoß für das verdiente 2:2. Die Hilzinger versuchten nun, wieder mehr für das Spiel zu tun, doch die Löffinger blieben das gefährlichere Team. Der Platz wurde von Minute zu Minute schwerer bespielbar, so entwickelte sich kaum Spielfluss, da sich viele technische Fehler einschlichen und kleine Fouls vom Schiedsrichter geahndet wurden. Am Ende war der FC Löffingen näher am 3:2 dran, doch die zahlreichen Konter wurden nicht sauber ausgespielt, sodass der Punkt für die Sigg-Elf zufriedenstellend war. (ms)

Tore: 1:0 (9.) Endres, 2:0 (22.) Zulji, 2:1 (25.) Hirschbolz, 2:2 (58./FE) Kirschbolz. – SR: Hodler. – Z: 110.

FC 07 Furtwangen

SG Dettingen-Dingelsdorf

2:1 (2:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein rassiges und temporeiches Landesligaspiel. Nach verhaltenem Beginn streifte der Freistoß von Markus Ringwald nur den Außenpfosten, aber Jan Meier schlenzte den Ball unhaltbar in den Winkel (19.). Dettingen kam erst danach gefährlich vors FC-Tor, der Schuss von Krieg ging vorbei. In der 31. Minute bauten die Platzherren ihre Führung aus. Kaltenbach vollendete am herausstürzenden Torhüter vorbei zum 2:0. Nun wollten die Grün-Weißen die Entscheidung, Meier scheiterte mit einem Freistoß am glänzend reagierenden Torhüter Petersohn (40.), eine Minute später wurde Meiers Schuss im letzten Moment geblockt. Nach der Pause scheiterte der eingewechselte Steffen Holzapfel (50.) am glänzend reagierenden Torhüter, hatte Meier Petersohn (55.) mit seinem Heber schon überwunden, der Ball ging aber knapp am Pfosten vorbei. Nun übernahmen die Gäste das Kommando. Nun lief Angriff auf Angriff aufs Furtwanger Tor, die Abwehr stand recht sicher. Nach 70 Spielminuten scheiterte Huber knapp, der längst verdiente Anschlusstreffer fiel acht Minuten später. Abwehrspieler Schmitz rutschte auf dem nassen Boden aus, Stadelhofer nahm das Geschenk zum 1:2 dankend an. In den letzten zehn Minuten wurde es hektisch, der bis dahin gut leitende Schiedsrichter verlor etwas die Spielübersicht. Die Gäste versuchten es nun mit einer harten Gangart, doch die Gelben Karten blieben in der Tasche. Torhüter Wehrle ließ einen schon sicher geklärten Ball fallen, Stadelhofer setzte nach und kam im Zweikampf zu Fall. Die Gäste verlangten vehement einen Strafstoß, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Auch in der vierminütigen Nachspielzeit hatten die Gastgeber Glück, dass sie nicht noch den Ausgleich kassierten.

Tore: 1:0 (19.) Meier, 2:0 (31.) Kaltenbach, 2:1 (78.) Stadelhofer. – SR: Gäng (Klettgau). – Z: 150.

FV Walbertweiler-Rengetsw.

FC Schonach

3:0 (3:0)

Im letzten Heimspiel 2018 zeigte der FV von der ersten Minute an, dass er unbedingt gewinnen wollten. Schonach stand unter ständigem Druck und konnte sich nur mit langen Bällen befreien. Konsequenterweise fiel nach neun Minuten das 1:0 nach einem sehenswerten Freistoß von Florian Müller. Danach ließ die Heimmannschaft nicht nach, hatte drei Großchancen durch Spielertrainer Stefan Bach und Zvonimir Klasan, ehe Christian Gabele (21.) mit einem Kopfballheber für das 2:0 sorgte. Drei Minuten später erhöhte der FV durch einen abgefälschten Ball auf 3:0. Die Heimmannschaft stand defensiv sehr gut, versuchte weiterhin nach vorne zu spielen. Bis zur Halbzeit konnte der FC Schonach keine nennenswerte Torchance verbuchen. In der zweiten Hälfte schaltete die Heimmanschaft einen Gang zurück. Dennoch konnte sich der FCS keine zwingende Torchance erarbeiten. Das war sicherlich nicht der beste Tag der Gäste. Der FV hatte weitere Torchancen, das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen. Ein weiteres Tor wollte aber nicht gelingen. So blieb es beim hochverdienten Sieg für den Gastgeber, der sich mit einem wichtigen Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet.

Tore: 1:0 (9.) Müller, 2:0 (21.) Gabele, 3:0 (24., Eigentor) Frey. – SR: Buuck (Bad Krozingen). – Z: 220.

SpVgg F.A.L.

FC Überlingen

2:0 (1:0)

Die erste Chance hatten die Hausherren. Senn trieb den Ball (11. Minute) durchs Mittelfeld, sein Heber fand Frank Burgenmeister, der am Überlinger Torwart Reimann scheiterte. Bei den Gästen dauerte es bis zur 27. Minute, ehe sie ihre erste Tormöglichkeit hatten. Gerlach setzte sich auf der rechten Seite gut durch. Seine Flanke in den Strafraum verpasste Kuczkowski knapp. In der 33. Minute fand ein Steilpass F.A.L.-Spieler Frank Burgenmeister, der keine Mühe hatte, zum 1:0 einzuschieben.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste mehr vom Spiel, Chancen blieben jedoch Mangelware. In der 70. Minute schlug die Heimmannschaft einen langen Ball in die Spitze, Ruddies verlängerte mit dem Kopf. Mark Burgenmeister nahm den Ball mit und schloss nach kurzem Sololauf zum 2:0 ab. Nur zwei Minuten später gab es einen Freistoß vor dem Überlinger Tor. Mark Burgenmeister setzt ihn an die Latte. Auf der anderen Seite bot sich (78.) ein ähnliches Bild. Der Überlinger Freistoß fand Blank im Strafraum. Dessen Kopfball hielt F.A.L.-Torwart Laicher. In der Schlussphase hatten die Hausherren durch Reichle und Mark Burgenmeister noch Möglichkeiten, aber es blieb beim 2:0. (mm)

Tore: 1:0 (33.) F. Burgenmeister, 2:0 (70.) M. Burgenmeister. – SR: Pace (Hilzingen). – Z: 315.

SV Denkingen

SC Markdorf

3:0 (1:0)

Beide Mannschaften starteten verhalten, mit zunehmender Spieldauer erarbeitete sich der SV Denkingen ein spielerisches Übergewicht. In der 14. Minute die Doppelchance zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Erst kam Alexander Seitz einen Schritt zu spät und beim Nachschuss von Marcel Brack musste sich der Markdorfer Torhüter Livgöcmen mächtig strecken. Kurze Zeit später fiel das verdiente 1:0 für Denkingen. Nach einem Eckball war Marc Reichle mit dem Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken drängte der SVD auf das 2:0. Pech für Tino Wagner, sein Freistoß ging knapp am Tor vorbei. Torjäger Scheike umkurvte (30.) Livgöcmen und wurde im letzten Moment beim Torschuss gestört. Der SC Markdorf tauchte nur sporadisch vor dem Tor der Gastgeber auf. Zwingende Markdorfer Torchancen waren im ersten Durchgang nicht zu verzeichnen. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff verfehlte Jonathan Scheike nur knapp das Ziel. In der 56. Minute erhöhte der Gastgeber auf 2:0. Nach einer schönen Kombination musste Alexander Seitz nur noch den Ball über die Linie drücken. Danach ändert sich nicht viel am Spielgeschehen. Denkingen ließ Ball und Gegner laufen, erarbeitete sich eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. Markdorf spielte gefällig mit, trat aber im letzten Drittel so gut wie nicht in Erscheinung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Tino Wagner (80.) mit einem direkt verwandelten Eckball. (mk)

Tore: 1:0 (16.) Reichle, 2:0 (56.) Seitz, 3:0 (80.) Wagner. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 120.

FC 08 Villingen II

FC Singen 04

3:0 (1:0)

Gelungener Rückrundenstart im Verfolgerduell: Mit einer kompakten Leistung sicherte sich der FC 08 Villingen II seinen achten Saisonsieg und kletterte auf den dritten Platz. Gegen Singen stand das Prunkstück der Gastgeber wieder wie in Stein gemeißelt: das Abwehrbollwerk beim elften zu Null in der laufenden Runde. Diesmal hielt Lavdrim Amitit seinen Kasten sauber. Amiti machte zunichte, was von Singener Seite auf sein Tor kam, seine Vorderleute sorgten schnell für Ruhe. Bereits in der achten Minute traf Torjäger Mauro Chiurazzi zum frühen 1:0. Dieser erste Paukenschlag setzte Singen unter Druck.

Was vor der Pause mit dem zweiten Treffer nachlegen noch nicht gelang, erfüllte sich nach dem Seitenwechsel wieder zügig. Diesmal dauerte es sogar lediglich sieben Minuten, bis Chiurazzi seinen Doppelpack zum 2:0 und seinem fünften Saisontor schnürte (52.). Der FC Singen 04 war nicht mehr in der Lage, dagegen zu steuern, und die Hausherren ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Manuel Passarella sorgte (84.) mit seinem sechsten Treffer in der laufenden Runde für den 3:0-Endstand.

Tore: 1:0 Chiurazzi (8.), 2:0 Chiurazzi (52.), 3:0 Passarella (84.). – SR: Prehn (Sand). – Z: 80.

Stenogramm

SV Geisingen

FC Neustadt

2:2 (2:1)

Tore: 1:0 (7.) Ahmann, 2:0 (19.) Mamedow, 2:1 (36.) Samma, 2:2 (59.) Feser. – SR: Bartler (Brigachtal). – Z: 125.