von Andreas Joas

Handball, A-Jugend-Bundesliga

JANO Filder

HSG Konstanz

27:27 (14:15)

Nass geschwitzt waren sie, die Akteure und Verantwortlichen beider Teams. Voller Adrenalin und Emotionen. Das Duell zwischen der Jugendakademie Neuhausen-Ostfildern und der HSG Konstanz war nichts für schwache Nerven. Sieben Minuten vor Schluss lagen die Gäste mit drei Treffern zurück, dann plötzlich, bei nur noch 59 Sekunden auf der Uhr, mit 27:26 in Front – und schließlich trennte man sich mit einem 27:27-Unentschieden.

Konstanz zeigte sich dabei vor allem in der Abwehr gegenüber den letzten Partien deutlich verbessert und schaffte es mit viel Einsatz, Torwart Sven Koester gut in die Partie zu bekommen, wodurch das schnelle Spiel nach vorne phasenweise Fahrt aufnehmen konnte. Doch wie auch den Gastgebern unterliefen den Gelb-Blauen vom Bodensee einige Fehler zu viel, um sich wirklich absetzen zu können. HSG-Trainer Thomas Zilm ärgerte sich darüber, dass sich sein junges Team nach der 12:9-Führung nach knapp 20 Minuten nicht weiter hatte absetzen können. „Es war ein Auf und Ab, weil wir den Gegner durch unsere Fahrlässigkeit wieder stark gemacht haben.“ Es gab aber auch Lob vom Coach: "Die Jungs haben gekämpft“. Auf der anderen Seite zeigte sich, dass beide Teams in der derzeitigen Besetzung noch nicht über die Qualität verfügen, ein Spiel dauerhaft zu kontrollieren. Für den HSG-Coach ein verlorener Punkt im Rennen um den Anschluss ans obere Mittelfeld. „Die Bereitschaft, das Spiel für uns zu entscheiden, war bei allen da“, freute er sich, verbunden mit der Forderung: „Jetzt wollen wir am Sonntag gegen Schutterwald unbedingt gewinnen.“

HSG Konstanz: Koester (1), Bammel (Tor); Fehrenbach (4/1), Eich, Kugler, Sauter, Stotten (6), Berger (2), Wangler (3/1), Duffner (3), Koch, Schmidt, Sahin (4), Küchler (4/1).