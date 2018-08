von SK

Fußball, Verbandsliga:1. FC Rielasingen-Arlen – Freiburger FC (Sonntag, 15 Uhr). – Ein erster Höhepunkt in der noch jungen Verbandsligasaison steht auf dem Programm. Mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem Freiburger FC treffen zwei der spielstärksten Mannschaften aufeinander, die drei Partien auf der Talwiese waren jeweils hochklassige Spiele. Nach der 1:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen gewannen die Hegauer 3:0 im SBFV-Pokal und dann 3:1 das Ligaspiel im Mai diesen Jahres.

Dass es in dieser Saison überhaupt zu diesem Duell kommt, ist dem unglücklichen Scheitern des FFC in der Aufstiegsrelegation geschuldet. Nach einem 1:0-Heimsieg mussten die Breisgauer im Rückspiel in der Nachspielzeit das 0:1 hinnehmen. In der Verlängerung kassierten sie ebenfalls in der Nachspielzeit den entscheidenden 1:3-Gegentreffer. Somit startet der FFC erneut in der Verbandsliga und wird dort wohl wieder im Kampf um die Meisterschaft mitreden. Die Qualität beim Freiburger Traditionsverein wird wohl auch in dieser Saison wieder eine sehr gute sein, auch wenn mit Konrad Faber (SC Freiburg II) und dem langjährigen Torhüter Tim Kodric (Solvay Freiburg) wichtige Stützen den Verein verlassen haben. Aber die Liste der Neuzugänge liest sich nicht schlecht – neben Talenten aus der eigenen Jugend finden sich dort erfahrene Verbandsligaspieler wie Torhüter Niklas Schindler (FC Denzlingen), Frederik Wettlin (FC Auggen) und Lukas Metzinger.

Die Gastgeber waren nach dem Auftaktremis in Waldkirch schwer enttäuscht, zumal sie noch eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten. Unter der Woche konnten sich die Hegauer beim 6:1-Pokalsieg gegen den Landesligisten SpVgg. F.A.L. etwas den Frust wegballern, während die Breisgauer sich nach der 2:3-Niederlage beim Landesligisten Elzach-Yach aus dem Verbandspokal verabschieden mussten. Der Kader bei den Hegauern ist momentan bis auf Pascal Rasmus komplett, sodass das Trainerteam die Qual der Wahl hat. (te)

TuSOppenau – FC 03 Radolfzell (Sonntag, 15 Uhr). – Am Sonntag reist der FC 03 Radolfzell ins Renchtal zum TuS Oppenau, gegen den die Mettnauer noch nie gespielt haben. Der TuS ist Aufsteiger und spielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Verbandsliga, nachdem ihm die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 1 mit 63 Punkten vor dem SV Bühlertal gelungen ist. Der bekannteste Akteur bei den Schwarzwäldern ist Spielertrainer Christian Seger. Er spielte schon höherklassig beim SV Linx, Kehler FV und dem Offenburger FV.

Das erste Spiel verlor der TuS Oppenau am vergangenen Samstag beim Mitaufsteiger SC Pfullendorf klar mit 1:4. Als Zaungast vor Ort war der Radolfzeller Trainer Steffen Kautzmann, der beide Mannschaften unter die Lupe nahm, da der Spielplan in der Liga und das Los im SBFV-Pokal seinem Team diese beiden Gegner beschert hat. Am Mittwoch feierte der FC 03 Radolfzell nach der Nullnummer zum Ligaauftakt gegen Mörsch einen 4:3-Sieg gegen Pfullendorf. An diesen Erfolg wollen die Mettnauer anküpfen, da die Verbandsliga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist, sodass jeder Punkt wichtig sein könnte. Radolfzell war in der vergangenen Saison die beste Mannschaft auf fremden Plätzen. Beim Spiel in Oppenau kann der FC aber nicht auf alle Spieler zurückgreifen. Fehlen wird auf alle Fälle Torjäger Alexander Stricker, und auch Daniel Wehrle ist nicht mit dabei. Wer sonst noch ausfällt, wird sich noch zeigen. Doch der Kader des FCR ist groß genug, um eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen. So darf man gespannt sein, wie das Trainerteam die Mannschaft auf- und einstellt. (km)

FSV Rot-Weiß Stegen – SC Pfullendorf (Sonntag, 14 Uhr). – Ganz schnell wurde der SC Pfullendorf nach dem geglückten Saisonstart in der Verbandsliga wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Nach dem Pokalaus am Mittwochabend beim FC 03 Radolfzell herrschten im Pfullendorfer Lager Frust und Enttäuschung. Zu gravierend die Kollektivfehler der Linzgauer, die die Mettnauer eiskalt bestraften.

Im Ligaalltag geht es für den SCP am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Stegen weiter, einem kleinen Dorf in der Nähe von Kirchzarten. Wie der TuS Oppenau am ersten Spieltag ist der FSV ein Mitaufsteiger in die Verbandsliga, für den nur den Klassenverbleib im südbadischen Oberhaus zählt.

Eine ähnliche Naivität und Sorglosigkeit wie beim Pokalaus darf die Elf von Trainer Marco Konrad, der am Freitag das Abschlusstraining wieder leitet, nicht an den Tag legen. Auch der Pfullendorfer Chefcoach dürfte nach seiner Abwesenheit auf die Erkenntnisse seines Assistenztrainers Josef Hatzing bauen, der am Mittwoch nach der Niederlage die „Einstellungsfrage“ stellte. „Wir waren die ersten 75 Minuten gar nicht auf dem Spielfeld. Das waren zu viele individuelle Fehler“, zog Hatzing ein deutliches Fazit.

Chance auf Besserung besteht am Sonntagmittag im Breisgau, „mit einer dementsprechenden Einstellungsänderung“, wie es Hatzing formuliert. „Das wird wieder ein anderes Spiel. Ich gehen davon aus, dass wir dort wieder das Spiel machen müssen.“ Zählen kann der SCP dabei wieder auf einige Urlauber, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden. (stl)

