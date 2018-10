von SK

Volleyball, 3. Liga

USC Konstanz

TG Rüsselsheim III

3:1

Nach einer inkonstanten Leistung gegen den TV Bliesen waren die Mannen um das Trainergespann Zirk/Hornikel beim ersten Heimspiel der Saison auf Wiedergutmachung aus.

Der USC begann etwas nervös, doch nach nur wenigen Punkten nahm er das Spiel in die Hand. Während des ganzen Satzes hielt der Gastgeber seinen Vorsprung und sicherte sich den ersten Durchgang mit 25:20. Dies gab den Konstanzern Selbstvertrauen. Der USC startete den zweiten Satz mit fast fehlerfreiem Spiel. „In dieser Phase des Spiels konnten wir den Gegner mit druckvollen Aufschlägen immer wieder vor große Probleme stellen. Auch die Annahme war perfekt, wodurch ich die Angreifer gut in Szene setzen konnte“, so Kapitän Sigmund. Der USC holte sich mit 25:17 verdient den zweiten Satz. Dann gab der USC das Spiel durch viele Fehler aus der Hand. Der dritte Satz ging mit 25:22 an die TG Rüsselsheim. Genervt über das eigene Unvermögen starteten die Konstanzer mit Wut im Bauch in den vierten Durchgang. Der Fokus war wieder da, Angriffe wurden wuchtig ins gegnerische Feld geschlagen. Der USC führte schnell mit mehreren Punkten Vorsprung. Beim Heimteam wurde kräftig durchgewechselt und der Durchgang ging schlussendlich mit 25:20 an den USC Konstanz. „Es war ein wichtiger Sieg. Wir konnten eine Reaktion auf das vergangene Spiel zeigen. Das Team hat unter der Woche gut trainiert und hat meine Anweisungen über weite Strecken toll umgesetzt“, resümierte der Trainer Helmut Zirk.

USC Konstanz: Hornikel, Kaltenmark, Kordi, Hammer, Kriech, Becker, Rodler, Weber, Sigmund, Mundt, Bischof, Schlag, Hölzl, Kempe. (pr)

