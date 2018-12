von SK

Volleyball, 3. Liga

TV Waldgirmes

USC Konstanz

3:1

Mit einem von Verletzungen geplagten Rumpfteam reisten die Konstanzer nach Waldgirmes, um den Tabellenzweiten zu ärgern. Die ungewohnte Startaufstellung führte immer wieder zu Abstimmungsproblemen in der Annahme und der Feldverteidigung, wodurch der TV Waldgirmes den ersten Satz klar mit 25:14 für sich entscheiden konnte. Der USC startete – wie schon oft in dieser Saison – sehr verhalten in den zweiten Satz. Erst ab dem Stand von 13:6 kam das USC-Angriffsspiel ins Rollen und es zeichnete sich ein Spiel auf Augenhöhe ab. Dennoch konnten sich die Konstanzer nicht mehr zurückkämpfen, wodurch auch der zweite Satz mit 25:16 an Waldgirmes ging.

Der dritte Durchgang begann mit leichten Vorteilen für den USC. Je länger der Satz andauerte, desto umkämpfter und sehenswerter wurden die Ballwechsel. Kapitän und Zuspieler Nicolas Hornikel zum Satzende: "Wir haben uns mit viel Herzblut gegen die drohende Niederlage aufgebäumt und nach sechs Matchbällen selbst unsere dritte Möglichkeit zum Satzentscheid genutzt. So macht Volleyball Spass!"

Im vierten Durchgang ging es ähnlich weiter – beide Teams waren nun vollends im Spiel angekommen. Schlussendlich machte aber die Blockleistung des Heimteams den Unterschied aus, wodurch Waldgirmes das Spiel mit 3:1 Sätzen für sich entscheiden konnte.

Zusammenfassend meinte Trainer Marcus Hornikel: "Nach einer Findungsphase von zwei Sätzen zeigten wir, dass wir die Gegner auch mit einem Rumpfteam ärgern können! Mit ein wenig mehr Glück wäre mindestens ein Punkt drin gewesen". Lobende Worte fand Hornikel nach dem Spiel vor allem für Nachwuchsspieler von Wahlert, der nach seiner Einwechslung auf Anhieb ins Spiel fand und mit starken Annahmen und frechen Angriffen zu überzeugen wusste. Nun haben die Konstanzer zwei Wochen Zeit, um sich auf das Bodenseederby gegen den VfB Friedrichshafen vorzubereiten. (pr)

USC Konstanz: Hornikel, Kaltenmark, Becker, Hammer, Büchler, von Wahlert, Kriech, Bischof, Kempe, Rodler.