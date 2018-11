von SK

Volleyball, 3. Liga

TV Rottenburg II

USC Konstanz

2:3

Nach drei Siegen aus den letzten drei Spielen reiste der USC Konstanz mit viel Selbstvertrauen nach Rottenburg. Besonders motiviert war Paul Kaltenmark, der gegen seinen Heimatverein groß auftrumpfen wollte. Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Rottenburger das Spieldiktat und legten schnell einige Punkte vor. Je länger der Satz dauerte, desto mehr machte sich bei den Konstanzern Unmut breit. „Wir waren gewillt, das Trainierte umzusetzen und hatten auch gute Ansätze im Angriffsspiel, doch hatten die Rottenburger im ersten Satz immer die richtige Antwort parat und ließen keinen Ball auf den Boden fallen“, fasste USC-Kapitän Philipp Sigmund den Satz zusammen. So ging der Durchgang dann auch verdient mit 25:17 an die Rottenburger.

Im zweiten Satz zeichnete sich ein offener Schlagabtausch ab. Je länger der zweite Durchgang lief, desto mehr übernahmen die Gäste die Initiative und überzeugten mit einem immer besseren Annahme- und Angriffsspiel. Schlussendlich führte beim Stand von 24:23 für die Rottenburger ein unglücklicher Spielentscheid zur 2:0-Satzführung für das Heimteam.

Mit einer geballten Ladung Wut im Bauch starteten die Konstanzer in den dritten Satz und gingen schnell mit 7:1 und 11:2 in Front. „Offensichtlich habe ich in der Satzpause die richtigen Worte gefunden, denn was die Männer danach zeigten, war nicht von schlechten Eltern“, resümierte USC-Trainer Helmut Zirk den dritten Satz. Mit druckvollen Aufschlägen und vielen gelungenen Abwehraktionen wurden die Rottenburger regelrecht überrumpelt. So ging der dritte Durchgang klar mit 25:13 an den USC.

Automatismen griffen

Im vierten Satz gingen die Konstanzer schnell mit zwei bis drei Punkten in Führung und hielten das Heimteam auf Distanz. Die taktischen Hinweise des Trainergespanns Hornikel/Zirk wurden immer besser umgesetzt und auch die Angriffsautomatismen griffen. So konnte auch ein wieder erstarkter TV Rottenburg nichts mehr ausrichten, wodurch der Satz mit 21:25 an den Bodensee geholt werden konnte.

Beide Mannschaften starteten mit einem soliden Side-out-Spiel in das Tiebreak. Beim Stand von 5:5 konnten die Konstanzer durch einen wuchtigen Block von Johannes Becker erstmals in Führung gehen. Der USC Konstanz hielt den Druck weiter hoch und brachte die Rottenburger immer mehr in Bedrängnis. Beim Stande von 14:9 kamen die Konstanzer dann zu ihrem zweiten Matchball, der durch Paul Kaltenmark sicher im gegnerischen Feld untergebracht wurde.

Paul Kaltenmark, der zum Best-Player der Konstanzer gewählt wurde, meinte nach dem Spiel: „Es war ein erwartet harter Fight gegen meine alte Mannschaft. Umso schöner ist es, dass wir uns mit dieser Aufholjagd selbst belohnen konnten. Nun gilt es, den Fokus aber auf das Spiel am nächsten Sonntag gegen den Tabellenführer TuS Kriftel zu legen.“ (pr)

