Fußball vor 19 Stunden

Ü-35-Mannschaft des FC 03 Radolfzell holt den Pokal

Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg im Finale in Schwarzach sicherte sich die Ü-35-Mannschaft des FC Radolfzell den südbadischen Pokal und qualifizierte sich damit sowohl für die Baden-Württembergischen Ü35-Meisterschaften, die im Mai 2019 stattfinden werden, als auch für die inoffiziellen deutschen Meisterschaften, die am 21. und 22. Juni 2019 in Nordhorn gespielt werden