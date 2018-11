von SK

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TSV Weinsberg

28:19 (10:11)

Es läuft ausgezeichnet beim TuS Steißlingen. Nach dem Punktgewinn gegen Söflingen schlägt der TuS den TSV Weinsberg mit 28:19 und holt sich den fünften Sieg im sechsten Heimspiel. Verzichten musste der TuS dabei auf Steffen Maier und so musste TuS-Trainer Jonathan Stich seine 3:2:1-Deckung umbauen. Diese Lücke wurde aber hervorragend durch Abwehrspezialist Philipp Klotz aufgefangen – er wurde zum Spieler des Spiels gewählt.

Das Spiel war von Beginn an von beiden Defensivreihen geprägt, die Torhüter Leon Sieck und Yannick Hölzl aufseiten der Weinsberger erwischten einen starken Tag. Der TuS legte gut los und setzte sich mit drei Toren zum 6:3 (13.) ab. Dies lag vor allem an der Abwehr, die Hegauer verteidigten extrem aggressiv. Nach dem zwischenzeitlichen 7:4 (14.) verlor der TuS komplett den Faden im Angriff. Das Team fand immer weniger Lücken, dafür aber häufig seinen Meister in TSV-Hüter Hölz, der sein Tor regelrecht vernagelte. Ganze 14 Minuten blieb Steißlingen in der Folge ohne eigenen Treffer und konnte sich glücklich schätzen, dass Weinsberg nur mit 11:7 (27.) in Führung ging. Rechtsaußen Fabian Maier und Matthias Biedermann sorgten vor der Pause immerhin dafür, dass der Abstand verkürzt wurde auf 10:11. So war man auf Steißlinger Seite froh, einem nicht noch größeren Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Dennoch wussten die Hegauer, dass sie gegen Ende sicher Vorteile hatten, da Weinsberg aufgrund von Verletzungen gerade einmal mit zehn Feldspielern angereist war. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs war durch viele Zeitstrafen auf beiden Seiten geprägt. Nichtsdestotrotz war die 3:2:1-Abwehr weiterhin das Prunkstück des TuS und Weinsberg musste viel investieren, um sich Chancen zu kreieren. Aufseiten des TuS war es nun vor allem Matthias Biedermann, der mit sechs Treffern in der zweiten Hälfte großen Anteil am Sieg hatte. Zehn Minuten vor dem Ende war es Kreisläufer Lennart Sieck, der sein Team erstmals seit der Anfangsphase wieder mit drei Toren in Front brachte und auf 20:17 erhöhte. Bis zum 21:19 (52.) blieb Weinsberg dran, danach machte sich der schmale TSV-Kader bemerkbar. Steißlingen agierte hochkonzentriert in der Abwehr und falls die Defensive mal überwunden war, fanden die Weinsberger ihren Meister in Torhüter Sieck. So konnte Steißlingen mit 28:19 davonziehen, auch wenn der Sieg zum Schluss etwas zu hoch ausfiel.

„Unser breiter Kader hat den Ausschlag gegeben. Wir konnten in den letzten 20 Minuten nochmal eine Schippe drauflegen, Weinsberg wurde immer müder. Die Abwehr, Leon Sieck im Tor und Matthias Biedermann im Angriff haben in der zweiten Halbzeit brilliert“, kommentierte Trainer Jonathan Stich.

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Biedermann (7), Euchner (3/3), Klotz (3), Lindner (2), F. Maier (2), Stefan Maier, Rothkirch, Lennart Sieck (3), Storz (1), Ströhle (5/2), Wangler, Wildöer (2). – Z: 500.

