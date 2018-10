von SK

Handball-Oberliga: TuS Steißlingen – SV Remshalden (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Die Köpfe sind wieder oben nach der bitteren Derbyniederlage bei der HSG Konstanz II, der TuS will mit einem Heimsieg zurück in der Erfolgsspur. An Remshalden aber hat Steißlingen keine guten Erinnerungen. So schaffte es der SVR am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison gerade noch den Klassenerhalt, bitter, dass die entscheidenden Zähler gegen den TuS eingefahren wurden.

Seitdem ist etwas Zeit vergangen und es hat sich einiges getan beim SV. So haben einige Akteure ihren Rücktritt bzw. Abschied verkündet, insbesondere der Verzicht auf die Stammspieler Hendrik Wiesner und Felix Holczer schmerzte Remshalden sehr. So startete der SV in eine schwierige Saison, welche noch verkompliziert wurde durch zahlreiche Verletzungen, Wiesner musste seinen Ruhestand unterbrechen. So kommt es nicht von ungefähr, dass Remshalden derzeit Tabellenletzter ist, aus sieben Partien noch keinen Zähler geholt hat.

Dennoch sollte Steißlingen es vermeiden, diesen Gegner zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz können die Hegauer mit Selbstbewusstsein in die Begegnung gehen, zeigten sie zuletzt doch attraktiven und erfolgreichen Handball. Allerdings muss es mit der gleichen Motivation und Einstellung in die Begegnung gehen wie zuletzt, sonst kann es auch gegen den Tabellenletzten ein böses Erwachen geben. TuS-Trainer Jonathan Stich kann auf einen breiten und ausgewogenen Kader zurückgreifen, lediglich der Einsatz von Abwehrass Steffen Maier ist noch fraglich.

"Nach unseren guten Leistungen in den vergangenen vier Spielen gehen wir als Favorit ins Spiel. Eine Rolle, die uns überhaupt nicht liegt, gegen einen Gegner, der uns nicht liegt: Ich ahne ein schweres Spiel für uns“, ist sich Stich der schweren Aufgabe bewusst. (mw)

SG Heddesheim – HSG Konstanz II (Samstag, 19.30 Uhr, Nordbadenhalle). – Nach dem emotionalen Highlight mit dem 31:28 über Steißlingen und einer furiosen Aufholjagd heißt es für die HSG neue Konzentration auf die nächste Aufgabe, die in vielen Belangen eine komplizierte ist. Zwar ist Mitaufsteiger Heddesheim nur Tabellenvorletzter, doch Matthias Stocker warnt eindringlich vor den Nordbadenern.

Kein Trainerreflex, sondern ein Blick auf die nüchternen Zahlen lässt Stocker aufhorchen. Erst zwei Heimspiele durfte Heddesheim bestreiten, eines wurde mit nur einem Tor gegen den Tabellenfünften Söflingen verloren, das zweite gegen den Vierten Blaustein gewonnen. Er rechnet mit hochmotivierten Gastgebern. Den Derbyerfolg genießen, war spätestens am Montag vorbei, wie der HSG-Coach erklärt. „Wir wollen die nächsten Punkte einfahren.“ Nicht die furiose Aufholjagd in der Schlussviertelstunde überwiegt für ihn, sondern die 45 Minuten zuvor. Und die, so Stocker, „waren nicht das, was wir spielen können.“ Deshalb liege der Fokus darauf. Heddesheim sei sehr ausgeglichen besetzt, körperlich präsent und verfüge über mehrere Abwehrformationen. „Aber wir wollen uns auf uns konzentrieren“, sagt er und meint damit die Deckungsleistung, die sich wieder stabilisieren müsse. Im Angriff war er mit einigen Einzelaktionen nicht zufrieden. Stattdessen soll wieder variabler gespielt werden – und vor allem konstanter. (joa)

