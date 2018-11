von SK

Handball, Oberliga Frauen

TSV Wolfschlugen

TuS Steißlingen

32:28 (17:13)

Die Spielerinnen von Trainer Sascha Spoo machten den Gastgeberinnen von Beginn an klar, dass sie die Punkte nicht kampflos übergeben wollten. Dementsprechend war die Begegnung hart umkämpft. Die Abwehr des TuS stand sicher, und so konnten sich die Hegauerinnen auf 7:5 (12.) absetzen. In der Folgezeit leisteten sie sich aber zu viele technische Fehler, und Wolfschlugen fand auch zunehmend im Angriff die richtigen Mittel gegen die 5:1-Deckung des TuS. So drehten die Gastgeberinnen den Rückstand und gingen mit einer 17:13-Führung in die Pause.

Nach dem Wechsel konnte Steißlingen bis zum 20:16 (39.) den Rückstand konstant halten. Doch nach und nach übernahm Wolfschlugen endgültig die Kontrolle und gewann am Ende mit 32:28. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Wolfschlugen ist eine ganz starke Mannschaft, und wir haben über weite Strecken der Partie sehr gut mitgehalten. Am Ende war der TSV das effektivere Team, dennoch können wir auf dieser Leistung aufbauen“, analysierte TuS-Trainer Sascha Spoo. (mw)

TuS Steißlingen: Riebel, Seußler (Tor); Bauer (6/3), Gaus (1), Hautmann (7), Lang, Maier (1), Martin (2), Rimmele (1), Schmitt (4), Störr (6/2), Wolf.

