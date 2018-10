von SK

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SV Remshalden

31:27 (14:13)

Es war das erwartet schwere und unangenehme Spiel für den TuS Steißlingen. Gegen einen Gegner, der niemals aufgab, setzte sich die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich nach einer eher mittelmäßigen Leistung zum vierten Saisonsieg im fünften Heimspiel durch. Dabei mussten die Hegauer auf Kreisläufer Lennart Sieck verzichten, der sich an der Hand verletzt hatte. Kein Problem für den Verlauf der Partie, er wurde von Kapitän Stefan Maier hervorragend vertreten, der eine starke Leistung ablieferte und zurecht zum Spieler des Tages gewählt wurde.

Zu Beginn war die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen. Der punktlose Tabellenletzte zeigte, dass er nicht gekommen war, um die Zähler kampflos abzugeben. Aber die 3:2:1-Deckung des TuS stand eigentlich gut, machte allerdings immer wieder kleine Fehler, was die Gäste geschickt ausnutzten. Im Angriff zeigte Steißlingen, was es konnte. Die Begegnung war lange ausgeglichen. TuS-Trainer Jonathan Stich war nicht ganz zufrieden mit der Leistung.

Also nahm sich Steißlingen für den zweiten Spielabschnitt vor, noch aggressiver und mit mehr Einsatz zu verteidigen. Dies gelang. Torhüter Leon Sieck parierte die ersten Bälle, die Angriffe wurden konsequent ausgespielt. Nach und nach tat sich Remshalden schwerer im Angriff und Abwehr, der TuS zog und mit dem 25:18 (48. Minute) schien die Begegnung entschieden. Allerdings ließ die Konzentration im Steißlinger Angriff etwas nach (25:21, 52.). Im Gegensatz zum Konstanz-Spiel fing sich Steißlingen aber wieder und gewann souverän.

„Heute zählt nur, dass wir gewonnen haben. Das Spiel war sicher kein Highlight, aber die Mannschaft hat bis zum Ende konzentriert gearbeitet“, analysierte der Steißlinger Trainer Jonathan Stich das 31:27. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (1, beide Tor); Euchner (2), Klotz, Lindner (1), F. Maier (2), Stefan Maier (6), Steffen Maier, Rothkirch (1), Storz (2), Ströhle (5/1), Wangler (4), Wildöer (7/2). – Z: 400.

SG Heddesheim

HSG Konstanz II

27:28 (10:11)

Das war knapp: Zwar hielt die Konstanzer Siegesserie, doch mit der Leistung können Matthias Stocker und Co. über weite Strecken nicht zufrieden sein. „Das war ein Schuss vor den Bug“, sagte Stocker, freute sich zugleich, dass das Spiel trotzdem gewonnen wurde.

Die HSG legte los wie die Feuerwehr (13:8, 15. Minute), und dann folgte ein gehöriger Einbruch. „Wir haben die Chance, das Spiel bereits da zuzumachen“, meinte Stocker. Doch es kam anders. Konstanz ließ klarste Chancen aus, verteidigte nicht mehr gut und ließ vorn „jede Torgefahr vermissen. Wir haben völlig den Faden verloren.“ Heddesheim brachte seine starke Physis immer besser ins Spiel. Damit nicht genug. Nun folgte die stärkste Phase der Hausherren, während Konstanz, „nicht bereit für das Spiel war“, wie Stocker offen gestand. Nach 38 Minuten verhieß der Blick auf die Anzeigetafel nichts Gutes für die HSG-Talente (13:17). Aber wie schon im Derby gegen Steißlingen riss Konstanz das Ruder herum.

Die Grundpfeiler für die erfolgreiche Konstanzer Aufholjagd: Spielertrainer Martin Doll, gefährlichster Akteur des Gegners, wurde in Manndeckung genommen und im Angriff nahmen die überragenden Joschua Braun (10 Tore) und Samuel Löffler (8) das Heft in die Hand. Nach 48 Minuten war der Rückstand aufgeholt (21:21), wenige Minuten später besorgte Torwart Moritz Ebert die erste HSG-Führung im zweiten Durchgang (23:22). Dem 26:24 durch Braun ließ Heddesheim das 27:27 folgen. Braun bewahrte die Nerven und traf 90 Sekunden vor Schluss vom Siebenmeterpunkt zum achten Sieg im achten Oberliga-Spiel. Erneut hatte Konstanz die größeren Kraftreserven – aber auch eine Portion Glück, was Stocker gar nicht abstritt.

„Heddesheim hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, zollte Stocker Respekt. „Wir haben uns aufgrund der kämpferischen Leistung den Sieg verdient. Den etwas glücklichen Erfolg verdanken wir der individuellen Klasse von Joschi und Samuel.“ Er hofft auf einen Lerneffekt, hat aber zugleich Nachsicht mit der jüngsten Mannschaft der Liga. „Die Jungs stecken in einer schwierigen Phase“, erklärt er. „Sie müssen damit umgehen, dass sie von jedem Gegner als Favorit gesehen werden und jeder gegen den Spitzenreiter extra motiviert ist.“ (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Ebert (1, beide Tor); Mauch, Mittendorf (1), Portmann (1), Oßwald (2), Mack, Volz (2), Löffler (8), Fehrenbach (1), Merz (2), Storz, Braun (10/4), Dahm.

