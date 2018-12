von Julian Widmann

Jugendfußball: Der FC Barcelona "Blau" hat am Sonntagabend den MTU-Cup des VfB Friedrichshafen gewonnen. Die Spanier setzten sich im spannenden Finale knapp mit 2:1 gegen den FC Bayern München durch. Der hatte im Halbfinale den VfB Stuttgart mit 2:0 besiegt. Barcelona "Blau" gewann das zweite Vorschlussrundenspiel gegen die eigene zweite Mannschaft, "Grana", ebenfalls mit 2:0. Auch die 16. Ausgabe des topbesetzten Turniers für C-Jugendliche hatte zwei Tage lang hervorragenden Jugendfußball geboten. Vorjahressieger Ajax Amsterdam war in der Zwischenrunde als Gruppenvierter ganz knapp gescheitert.

Von Minute zu Minute wird es in der ZF-Arena lauter. Eine kleine Sensation liegt in der Friedrichshafener Luft, denn knapp sechs Minuten, sprich zwei Drittel der Spielzeit, sind in der Partie zwischen der C-Jugend des TuS Immenstaad und den Nachwuchskickern des FC Bayern München bereits gespielt. Immenstaad hält durch unermüdlichen Einsatz und dem berühmten Quäntchen Glück das 0:0. Am Ende schlägt der haushohe Favorit dieser Begegnung in den letzten drei Minuten dann doch noch fünfmal zu und setzt sich gegen wacker kämpfende Immenstaader standesgemäß mit 5:0 durch.

Den Bayern alles abverlangt und die Zuschauer mitgerissen – ein Achtungserfolg, den Matthias Günther, Trainer des TuS Immenstaad, gar nicht hoch genug einschätzen kann. „Wir haben super gespielt und uns teuer verkauft. Gerade gegen die Bayern haben wir den Kampf angenommen, ich bin stolz auf die Jungs.“ Und selbst der gegnerische Trainer habe die Mannschaft gelobt, wie Günther verrät. „Der Bayern-Trainer kam auf die Jungs zu und hat ihnen gesagt, dass sie eine starke Leistung gezeigt haben und es ihm gefallen hat, wie sie sich reingehauen haben. Darüber waren sie natürlich super happy.“ Die gute Laune war kaum zu übersehen: Beim gemeinsamen Foto mit der U15 der Bayern strahlten die Jungs des TuS Immenstaad über alle Gesichter.

Letztlich waren auf Immenstaader Seite alle rundum zufrieden. Dabei verlief der Start in ein sehr faires und wie gewohnt von Hauptorganisator Klaus Segelbacher und seinem Team perfekt organisiertes Turnier für den TuS nicht ganz wie erhofft. Gegen den VfB Stuttgart (0:8) und Manchester United (0:7) war das Team erwartungsgemäß chancenlos, hatte aber noch Luft nach oben. „Da haben wir uns noch nicht so richtig getraut, wir hätten gerne ein paar Gegentore weniger kassiert“, analysiert Günther. Gegen den FC Barcelona „Grana“ sah es im dritten Spiel dann früh nach einer heftigen Klatsche aus. Schon nach sieben Sekunden gingen die Katalanen in Führung und noch keine drei Minuten waren gespielt, da stand auf der Anzeigetafel aus Sicht des TuS bereits ein 0:5. „Dann haben wir uns aber gut reingekämpft“, nennt Günther den Schlüssel zu einer immerhin einstelligen Niederlage (0:7). Durch den 4:1-Erfolg über Gastgeber VfB Friedrichshafen II sammelte Immenstaad für die abschließende Begegnung gegen die Bayern dann nochmal Auftrieb. „Der Sieg hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben, danach haben wir befreit aufgespielt.“

Nicht Gruppenletzter werden – dieses Ziel hatte Matthias Günther gemeinsam mit seinen beiden Trainerkollegen Marco Weinert und Marc Battles ausgegeben. Daher hatte das Gespann mit dem fünften Platz in der Gruppe nichts auszusetzen: „Speziell gegen Friedrichshafen und die Bayern konnten die Jungs zeigen, was in ihnen steckt“, zeigte sich Weinert hochzufrieden.

Ein weiteres Turnierziel blieb dem TuS jedoch verwehrt – gegen eines der Profi-Nachwuchsteams ein Tor zu schießen. Ausgerechnet gegen den FC Barcelona hätte es rund 40 Sekunden vor Schluss fast geklappt: Luis Käppeler scheiterte jedoch am Pfosten. Ein Raunen ging bei seinem Schuss durch die Arena, die Zuschauer klatschten laut aufmunternden Beifall.

Und diese waren nicht immer einverstanden mit dem, was sie auf dem Kunstrasen zu sehen bekamen. Eine bemerkenswerte Szene beim Spiel zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart: Der Torhüter des VfB stand in der letzten Minute der laufenden Begegnung fast eine halbe Minute lang einfach nur auf den Ball. Keiner griff ihn an und er schien wohl entspannt den Abpfiff abwarten zu wollen. Gut für den Keeper, dass die Zuschauer die Initiative ergriffen und ein Pfeifkonzert starteten. Denn der VfB-Schlussmann sah sich gezwungen, doch nochmal nach vorn zu spielen und dieser letzte Angriff führte noch zum 2:1-Sieg für Stuttgart.

Jugendfußball

MTU-Cup

Gruppe M: Altinordu FK – Chelsea FC 4:2, Schalke 04 – VfL Brochenzell 4:0, Ajax Amsterdam – FC Friedrichshafen 4:2, Altinordu FK – Schalke 04 0:7, Chelsea FC – VfL Brochenzell 7:0, Ajax Amsterdam .- Altinordu FK 1:3, FC Friedrichshafen – Schalke 04 0:12, Chelsea FC – Ajax Amsterdam 1:2, VfL Brochenzell – Altinordu FK Izmir 0:8, FC Friedrichshafen – Chelsea FC 0:4, Schalke 04 – Ajax Amsterdam 1:1, VfL Brochenzell – FC Friedrichshafen 3:1, Chelsea FC : Schalke 04 2:2, Ajax Amsterdam – VfL Brochenzell 8:0, Altinordu FK – FC Friedrichshafen 7:0.

Gruppe M

1. Altinordu FK Izmir 5 22:10 12

2. Schalke 04 5 26:3 11

3. Ajax Amsterdam 5 16:7 10

4. Chelsea London 5 16:8 7

5- VfL Brochenzell 5 3:28 3

6. FC Friedrichshafen 5 3:30 0

Gruppe T: Dinamo Zagreb – Benfica Lissabon 3:3, VfB Friedrichshafen – Borussia Dortmund 0:4, SG Kluftern/Markdorf .- Eintracht Frankfurt 0:4, Dinamo Zagreb – VfB Friedrichshafen 3:1, Benfica Lissabon – Borussia Dortmund 2:1, SG Kluftern/Markdorf – Dinamo Zagreb 1:9, Eintracht Frankfurt – VfB Friedrichshafen 3:0, Benfica Lissabon – SG Kluftern/Markdorf 9 0, Borussia Dortmund – Dinamo Zagreb 0:4, Eintracht Frankfurt – Benfica Lissabon 0:2, VfB Friedrichshafen – SG Kluftern/Markdorf 1:1, Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 2:1, Benfica Lissabon – VfB Friedrichshafen 6:1, SG Kluftern/Markdorf – Borussia Dortmund 0:10, Dinamo Zagreb – Eintracht Frankfurt 0:4

Gruppe T

1- Benfica Lissabon 5 22:5 13

2-. Dinamo Zagreb 5 19:9 10

3. Borussia Dortmund 5 17:7 9

4. Eintracht Frankfurt 5 12:4 9

5. VfB Friedrichshafen 5 3:17 1

6. SG Kluftern/Markdorf 5 2:33 1

Gruppe U: FC Barcelona "Grana" – Manchester United 2:0, VfB Stuttgart – TuS Immenstaad 8:0, FC Bayern München – VfB Friedrichshafen II 8:0, FC Barcelona "Grana" – VfB Stuttgart 2:3, Manchester United – TuS Immenstaad 7:0, FC Bayern München – FC Barcelona "Grana" 0:3, VfB Friedrichshafen II – VfB Stuttgart 0:10, Manchester United – FC Bayern München 0:3, TuS Immenstaad – FC Barcelona "Grana" 0:7, VfB Friedrichshafen II – Manchester United 0:5, VfB Stuttgart – FC Bayern München 2:1, TuS Immenstaad – VfB Friedrichshafen II 4:1, Manchester United – VfB Stuttgart 0:6, FC Bayern München – TuS Immenstaad 5:0, FC Barcelona "Grana" – VfB Friedrichshafen II 9:1.

Gruppe U

1. VfB Stuttgart 5 29:3 15

2. FC Barcelona "Grana" 5 23:4 12

3. FC Bayern München 5 17:5 9

4. Manchester United 5 12:116

5. TuS Immenstaad 5 4:28 3

6- VfB Friedrichshafen II 5 2:36 0

Gruppe 18: FC Barcelona "Blau" – MTU-LZ Friedrichshafen 4:0, Arsenal FC – AC Mailand 1:0, SG Langenargen/Eriskirch – FC Augsburg 0:2, FC Barcelona "Blau" – Arsenal FC 2:1, MTU-LZ Friedrichshafen – AC Mailand 2:3, SG Langenargen/Eriskirch – FC Barcelona "Blau" 0:6, FC Augsburg – Arsenal FC 2:0, MTU-LZ Friedrichshafen – SG Langenargen/Eriskirch 8:0, AC Mailand – FC Barcelona "Blau" 0 2, FC Augsburg – MTU-LZ Friedrichshafen 4:0, Arsenal FC – SG Langenargen/Eriskirch 6:0, AC Mailand – FC Augsburg 2:3, MTU-LZ Friedrichshafen – Arsenal FC 3:2, SG Langenargen/Eriskirch – AC Mailand 0:12, FC Barcelona "Blau" – FC Augsburg 0:2.

Gruppe 18

1. FC Augsburg 5 13:2 15

2. FC Barcelona "Blau" 5 14:3 12

3. AC Mailand 5 17:8 6

4. Arsenal London 5 10:7 6

5. MTU-LZ Friedrichshafen 5 13:13 6

6. SG Langenargen/Eriskirch 5 0:34 0

Zwischenrunde

Gruppe A: Altinordu FK Izmir – Dinamo Zagreb 3:2, Manchester United – AC Mailand 0:4, Altinordu FK Izmir – Manchester United 1 0, Dinamo Zagreb – AC Mailand 4:0, AC Mailand – Altinordu FK Izmir 0:4, Dinamo Zagreb – Manchester United 6:0

Gruppe A

1. Altinordu FK Izmir 3 8:2 9

2. Dinamo Zagreb 3 12:3 6

3. AC Mailand 3 4:8 3

4. Manchester United 3 0:110

Gruppe B: Ajax Amsterdam – Eintracht Frankfurt 3:1, VfB Stuttgart – FC Barcelona "Blau" 1:2, Ajax Amsterdam – VfB Stuttgart 1:2, Eintracht Frankfurt – FC Barcelona "Blau" 3:1, FC Barcelona "Blau" – Ajax Amsterdam 2:0, Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 0:1

Gruppe B

1. FC Barcelona "Blau" 3 5:4 6

2. VfB Stuttgart 3 4:3 6

3. Eintracht Frankfurt 3 4:5 3

4. Ajax Amsterdam 3 4:5 3

Gruppe C: Schalke 04 – Benfica Lissabon 3:1, FC Bayern München – Arsenal FC 4:0, Schalke 04 – FC Bayern München 1:3, Benfica Lissabon – Arsenal FC 2:0, Arsenal FC – Schalke 04 2:1, Benfica Lissabon – FC Bayern München 1:0.

Gruppe C

1. FC Bayern München 3 7:2 6

2. Benfica Lissabon 3 4:3 6

3. Schalke 04 3 5:6 3

4. Arsenal FC 3 2:7 3

Gruppe D: Chelsea London – Borussia Dortmund 0:2, FC Barcelona "Grana" – FC Augsburg 1 2, Chelsea London – FC Barcelona "Grana" 0:5, Borussia Dortmund – FC Augsburg 3:2, FC Augsburg – Chelsea London 2:0, Borussia Dortmund – FC Barcelona "Grana" 1:4.

Gruppe D

1. FC Barcelona "Grana" 3 10:3 6

2. FC Augsburg 3 6:4 6

3. Borussia Dortmund 3 6:6 6

4. Chelsea London 3 0:9 0

Viertelfinale

Altinordu FK Izmir – VfB Stuttgart 3:4

FC Bayern München – FC Augsburg 1:0

Dinamo Zagreb – FC Barcelona „Blau“ 0:2

Benfica Lissabon – FC Barcelona „Grana“ 0:2

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7: Benfica Lissabon – FC Augsburg 0:3. – Platz 5: Altinordu FK Izmir – Dinamo Zagreb 2:3. – Kleines Finale: VfB Stuttgart – FC Barcelona "Grana" 6:4 n.E.Halbfinale

Halbfinale

VfB Stuttgart – FC Bayern München 0:2

FC Barcelona "Blau" – FC Barcelona "Grana" 2:0

Finale

FC Bayern München – FC Barcelona "Blau" 1:2.