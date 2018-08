von Markus Waibel und Tom Bork

Leichtathletik: Mit seinem siebten Platz über 1500 Meter im Finale der Leichtathletik-Europameisterschaften von Berlin war Timo Benitz sehr zufrieden. Vor allem, weil er im Vorfeld des Finales mit Störfeuer abseits der Tartanbahn hatte kämpfen müssen.

Nach seinem Vorlauf, den er als Vierter beendet hatte, wurde der Volkertshauser im ARD-Interview gefragt, wie es denn sein könne, dass der Norweger Filip Ingebritsen, einer von drei erfolgreichen Leichtathletik-Brüdern, trotz eines Sturzes 700 Meter vor dem Ziel am Ende des Vorlaufes knapp vor Benitz hatte landen können. „Das ist schon krass, wie der da vorbeigezogen ist. Das sehe ich als Leistungssportler, der auch jeden Tag trainiert, kritisch“, äußerte sich der 26-Jährige und fügte hinzu: „Sich richtig darüber aufzuregen, würde zu lange dauern.“

Seine Antwort hatte offensichtlich zu großen Interpretationsspielraum für den einen oder anderen Pressevertreter. Verschiedene Medien, darunter die ARD und die „Bild“-Zeitung, legten seine Aussage so aus, dass er Ingebritsen Doping unterstellen wolle. Gegenüber dem SÜDKURIER beteuert Benitz, dass er vor allem auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Sportler hatte aufmerksam machen wollen. Während die meisten Läufer, die in einem EM-Finale stehen, Profis sind, macht Benitz einen Vollzeit-Master an der TU Berlin im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik.

Eine volle Fokussierung auf den Sport, wie sie bei seinen Konkurrenten auf internationaler Ebene vorzufinden ist, sei eher schwierig, so der Volkertshauser. „Die Fernsehzuschauer auf dem Sofa haben sich bestimmt gewundert, wie ein gestürzter Läufer noch an mir vorbeiziehen konnte“, ist Benitz sicher, „deshalb habe ich versucht, die unterschiedlichen Voraussetzungen darzustellen. Einen generellen Freispruch in Sachen Doping will er zwar niemandem erteilen. „Wenn die Norweger aber wirklich sauber sind, kann man sehen, was bei perfekten Rahmenbedingungen möglich ist“, sagte Benitz.

Der Artikel in der „Bild“ hatte vor allem bei norwegischen Journalisten kritische Reaktionen hervorgerufen und einen Shitstorm gegen Benitz in den sozialen Medien ausgelöst. Vor dem Endlauf erreichten ihn beleidigende Nachrichten. Unter anderem wurde ihm gewünscht, dass er im Finale stürzen und sich beide Beine brechen solle. „Ein bisschen verstehe ich die norwegischen Reaktionen sogar. Für die sind die Ingebritsen Nationalhelden.“ Aus dem Umfeld der Familie Ingebritsens gab es keine offizielle Stellungnahme. „Die haben das auch gar nicht nötig“, kommentierte Benitz, „ich denke, die stehen da drüber.“

Dass er durch das Vorgeplänkel mental belastet in das Finale gegangen sei, glaubt Benitz nicht: „Das hat mich nicht beeinträchtigt. Wir leben in einem freien Land, und ich habe nur meine Meinung gesagt.“ Mit einer gewohnt passiven Taktik laufend, hielt sich Benitz wie in den meisten seiner internationalen Rennen auf den ersten 1000 Meter am Ende des Feldes auf. Im Schlusssprint hatte dann der erst 17 Jahre alte Jacob Ingebritsen, der jüngste Bruder des norwegischen Läufer-Clans, die besten Karten und konnte in 3:38,10 Minuten überraschend Gold gewinnen. Benitz fehlte in diesem engen Rennen rund eine Sekunde auf den Bronze-Rang. Er überquerte die Ziellinie nach 3:39,28 Minuten als Siebter, wie bei der EM in Zürich vor vier Jahren.

Filip Ingebritsen blieb – diesmal ohne Sturz – als Zwölfter deutlich hinter Benitz. Der zog trotz allem eine positive Bilanz nach der Europameisterschaft: „Mit meiner Leistung bin ich zufrieden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich im härtesten Vorlauf am Start war und selbst fast gestürzt bin.“

Für Timo Benitz endet die Saison am 2. September mit dem Internationalen Stadionfest in Berlin, bei dem Diskus-Star Robert Harting seine Karriere beschließen wird.

