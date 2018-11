von SK

Tischtennis: Bei der Südbadischen Einzelmeisterschaft der Jugend in Bühl holte sich die 16-jährige Celine Schädler den Titel bei den Mädchen U18. Im Finale bezwang die in Singen-Beuren wohnende Regionalligaspielerin der TTF Stühlingen ihre gleichaltrige ewige Konkurrentin Luisa Leser. Celine und Luisa waren zwei Jahre Mannschaftskameradinnen und Doppelpartnerinnen in Stühlingen, ehe Leser vor Beginn dieser Saison zum Ligakonkurrenten DJK Offenburg wechselte. Schädler hatte 2014 das südbadische Mädchen U-13-Endspiel gegen Leser gewonnen. 2015 und 2016 hatte Leser jeweils im U-15-Finale gegen Schädler die Oberhand behalten.

Das Tischtennis hat Celine Schädler beim TTC Mühlhausen gelernt. Derzeit trainiert sie einmal pro Woche in Stühlingen und einmal im Bezirkskader Bodensee. Zweimal pro Woche hat sie Einzeltraining in Singen bei Bao Di, der Mutter von Kay Stumper. So kommt sie auf etwa sechs bis sieben Stunden Training pro Woche. Beim Turnier in Bühl zeichnete sich die 16-Jährige nicht nur durch gutes Spiel aus, sondern coachte nebenbei auch noch ihre Freundinnen und Trainingspartner aus dem Bezirk Bodensee.

Vier weitere Podestplätze für die Bodensee-Jugendlichen gab es in den Doppelwettbewerben. Leo Büchel (SpVgg F.A.L.) scheiterte bei den Jungen U15 mit seinem Doppelpartner Simon Weiler (SpVgg Ottenau) erst im Finale an einem Doppel von 1844 Freiburg. Philipp Weigl (TTC Singen) kam mit seinem Doppelpartner Max Huber (DJK Oberharmersbach) nach der Halbfinalniederlage gegen Büchel/Weiler auf Platz drei. Ilija Gerdt (TTC Singen) und Aurel Alfian (SC Konstanz-Wollmatingen) erreichten das Halbfinale bei den Jungen U18, ebenso wie Paula Böhm (TTV Radolfzell) und Fabienne Martin (SV Allensbach) bei den Mädchen U15. Den zweitbesten Platz der Bodensee-Jugendlichen in den Einzelwettbewerben erspielte sich Leo Büchel mit Platz fünf bei den Jungen U15. (bin)

Platzierungen der Bezirksspieler

Jungen U11: Jonathan Schroth (SV Allensbach) 9., Noah Hölzle 19., Schroth/Hölzle 5.

Jungen U13: Adam Andonovski (TTC Singen) 25., Andonovski/Diestelberger 9.

Mädchen U13: Ida Mews (TTV Radolfzell) 9., Chiara Laube (SV Allensbach) 17., Laube/Felek 5.

Jungen U15: Leo Büchel (SpVgg F.A.L.) 5., Philipp Weigl (TTC Singen) 9., Sebastian Menzel (TSV Mimmenhausen) 17., Leon Hermann (TSV Mimmenhausen) 25., Robin Widmer (TSV Aach-Linz) 25., Büchel/Weiler 2., Weigl/Huber 3., Menzel/Hermann 9., Widmer/Speidel 9.

MächenU15: Paula Böhm (TTV Radolfzell) 9., Fabienne Martin (SV Allensbach) 9., Böhm/Martin 3.

Jungen U18: Aurel Alfian (SC Konstanz-Wollmatingen) 9., Ilija Gerdt (TTC Beuren) 9., Fabian Arnz (TTV Radolfzell) 25., Paul Hauser (TSV Mimmenhausen) 25., Gerdt/Alfian 3., Arnz/Hauser 9.

Mädchen U18: Celine Schädler (TTF Stühlingen) 1., Vanessa Laube (SV Allensbach) 9., Claudia Engesser (TSV Mimmenhausen) 9., Emily Staubach (SC Konstanz-Wollmatingen) 9., Lea Bräckow (TTC Beuren) 15., Amira Schädler (TTC Beuren) 22., Staubach/Engesser 5., Schädler/Laube 5., Bräckow/Schädler 9.

