von Michael Schulz

Reiten: Drei Tage lang wurde auf dem Reutehof Überlingen geritten. Zwei Tage lang hatten die Dressurreiter das Viereck für sich, bevor dann die Springreiter am Sonntag ins Turnier einstiegen. Die Anlage war für das große Turnier optimal vorbereitet, angenehme Temperaturen sorgten für gute äußere Bedingungen.

Natürlich stehen zumeist die größeren Prüfungen im Blickpunkt, doch im A- und L-Bereich wurden ebenfalls gute Leistungen gezeigt. Gerade für die Nachwuchsreiter sind solche Prüfungen wichtig, werden sie doch langsam an höhere Prüfungen hingeführt. Gut, dass es in Überlingen viele Prüfungen dieser Art gab.

Sportlich im Vordergrund standen natürlich zwei M-Prüfungen und eine S- Prüfung in der Dressur, übrigens die letzte S-Dressur, die im Gebiet des Bodensee-Reiterring in diesem Jahr geritten wurde. Zunächst wurde Andrea Dlugos (PSG Ostalb) in beiden M -Dressuren ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit 704 Punkten gewann sie die eine vor Stephanie Hornung (TG Berghof) und Anna Heinrich (RV Mössingen). In der zweiten war sie vor Claudia Keller (RV Spießhof) und Yasmin Nufer (RV Überlingen) erfolgreich. Erfreulich hier das sehr gute Abschneiden der regionalen Reiterinnen. Mit diesen beiden Siegen im Rücken schien Dlugos für die S-Dressur als Siegerin gesetzt. Doch es kam anders. Anna Heinrich gelang auf „Michelangelo“ ein wahrer Zauberritt. Sie gewann mit 880 Punkten relativ klar vor Dlugos, die 868,5 Punkte erhielt. Die Schallmauer im Dressurreiten liegt bei 900 Punkten, darüber hinaus kommt selten ein Reiter. Eine absolute Topleistung zeigte Heinrich in dieser Prüfung.

Am Sonntag waren die Springreiter gefordert, die in ihren Prüfungen bis zur Klasse L ritten. Eine nicht häufig zu sehende Prüfung wurde in Überlingen absolviert: ein L-Stil-Springen mit Stechen. Für die Teilnehmer hieß es zunächst, den normalen Parcours stilsicher und möglichst mit Null zu reiten. Nur die neun Besten nach Wertnote kamen ins Stechen, das dann nur nach Zeit und Fehler geritten wurde. Mit einem Doppelsieg in einer Abteilung erwischte Orphelia Hertkorn (Rottweil) den perfekten Tag. Die andere Abteilung gewann Sandra Heberle (Immenstaad) vor Chiara Hummel (Salem).

Es war wieder ein gelungenes Turnier auf dem Reutehof in Überlingen mit der einen oder anderen kleinen Überraschung. Am kommenden Wochenende startet das nächste Turnier in Überlingen. So gibt es wenig Pause für die vielen Helfer, die engagiert zum Gelingen dieses Turniers beigetragen haben und dies sicherlich auch für das nächste Turnier tun werden.

ErgebnisseDressurprüfung Kl.S*: 1. Anna Heinrich (RFV Mössingen) Michelangelo, 2. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) Flair, 3. Anna Heinrich (RFV Mössingen) Fina.

Dressurprüfung Kl.M**: 1. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) Fuchs Peter, 2. Stephanie Hornung (TG Berghof Wernau) Fairytail, 2. Anna Heinrich (RFV Mössingen) Michelangelo.

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) FBW Faris Girl, 2. Claudia Keller (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Shiron, 3. Yasmin Nufer (RV Überlingen) Notre Ami

Dressurprfg. Kl.L**: 1. Alina Günther (RV Überlingen) DW’s Moet Chandon, 2. Lara Keller (RV Überlingen) Darius, 3. Tamara August (RC Bodenseereiter Radolfzell) Delight Soul

Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.: 1. Leonie Krieger (RFV Heuchlingen) Hesselteichs Dancing Diamond, 2. Victoria Rohrmuss (RFV Heuchlingen) Corelli de Luxe 832.50, 3. Lena Merkt (Tübinger RG) DSP De Long, 3. Fiona Serafina Lukas (RC Tamm) Magic Moment ut Deuten

Dressurprfg. Kl.L* – Tr.: 1. Nadja Spicker (TRAB Therapeutisches Reiten am Bodensee) Destino, 2. Jule Stiegler (RFV Zaisenhausen) Cinderella, 3. Fabienne Fürst (RV Überlingen) Mayra

Dressurprfg. Kl.L* – Tr.: 1. Chiara Scuffi (RSV Stuttgart Untere Körschmühle) Bariton, 2. Jasmin Emmanuelle Fetzer (RFV Rottweil u.U.) Daimond Star, 3. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Celine

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Vivien Haiber (RSZ Hohenzollern) Donna Rosa, 2. Kim Kluge (RV Überlingen) Richella Frieschwijk, 3. Vivien Linzmeier (RC Konstanz) Financiero

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Diego, 2. Jana Kiesel (PSZ Benzenbühl) Don Diamond, 3. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Celine

Pony-Dressurprüfung Kl.A*: 1. Jasmin Emmanuelle Fetzer (RFV Rottweil u.U.) Daimond Star, 2. Judith Gruber (RFV Murrgau) Daisy, 3. Marlene Maria Binder (Donzdorf Alb/Fils) Now or Never, 3. Mina Emily Müller (RFV Ziegelhof) WES Dondolini

Dressurpferdeprfg. Kl.M: 1. Jan Langbehn (RSZ Hohenzollern) Fleur da Luna, 2. Michael Stauß (RC Winterlingen) Biscotti, 2. Melanie Ehrenfeld (PSF Munderkingen) Ginger Lily

Dressurpferdeprfg.Kl.L: 1. Franziska Knoblauch (RFV Ailingen) Fleur de Nuit, 2. Jan Langbehn (RSZ Hohenzollern) Jakas Teitur, 3. Martina Honeck (RSZ Hohenzollern) Denada

Dressurpferdeprfg. Kl.A: 1. Martina Honeck (RSZ Hohenzollern) Denada, 2. Elisabeth Eich (RV Hüttental) Forlan, 3. Lara Keller (RV Überlingen) Dallas.

Stilspringprfg.Kl.L m.St.: 1. Sandra Heberle (PSC Immenstaad) Cesnic, 2. Chiara Hummel (RFV Salem) Sally Ann, 3. Lea-Sophie Boos (RV Singen) Count on Richie *

Stilspringprfg.Kl.L m.St.: 1. Ophelia Hertkorn (RFV Rottweil) Elanda, 2. Ophelia Hertkorn (RFV Rottweil) Charmeur, 3. Lena Erkner (RK Pfullingen) Franz-Ferdinand

Springprüfung Kl. A**: 1. Marina Wrobel (RSV Stockfelderhof) Boy, 2. Sarah Schmeh (RFV Schomburg Amtzell) Gadsby, 3. Eleonora Astrid Nagy (RSZ Boll) Monaco

Springprüfung Kl. A**: 1. Marion Dambach (RFV Klettgau Bühl) Carimata, 2. Paula Aichelmann (RC Schoren-Engen) Calpurinia, 3. Kerstin Gindele (RK Schmalegg) Meister Eder

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Alina Günther (RV Überlingen) Leo over the cloud, 2. Pamina Roschanski (RC Schoren-Engen) French Lady, 3. Frank Müller (RV Pferdeparadies Haug) Cashew

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Martina Sander (RSG Riedwiese Fischbach) Chicuelo de la luz, 2. Joycie-Ann Käfer (RZ Frese Immenhöfe) Antara, 3. Lara Fischer (RFV Schwenningen) Athina, 3. Uwe Pfister (RZ Frese Immenhöfe) La Jolie, 3. Edda Löw (RV Überlingen) Lintano

Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Chiara Ebrahimi (RC Hofgut Meisterhaus) Habanero, 2. Elena Wolff (RFV Herbertingen) Condee vom Wilhelmshof, 3. Gloria Mercedes Beck (Hechingen/RSZ Hohenzollern/GER) auf Quina 14 7.40

Ponystilspringprfg.Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Elisabeth Maria Geisinger (RG Bucheckernhof) Lorrell, 2. Medea Metzinger (RFV Ailingen) Cleveland City Boy, 3. Lena Habisreutinger (RV Meckenbeuren-Madenreute) Cuba Libre, 3. Amelie Wagner (Reitclub Sigmaringen) Kaisercool

Ponyspringprüfung Kl.L: 1. Aurelia Marie Hüttig (Gestüt Lerchenhof) Sietlands Gustav, 2. Aurelia Marie Hüttig (Gestüt Lerchenhof) Kantje’s Barones

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Ylva Ek (PS-Team Winterlingen) Brighton, 2. Frank Müller (Haug) Cashew, 3. Stefanie Seidel (RFV Bad Schussenried) Classic Babe.

Punktespringprüfung Kl.L: 1. Sandra Heberle (PSC Immenstaad) Woodys Special Cruise, 2. Franziska Fürst (RFV Ailingen) Chico’s Gold, 3. Leonie Fäßler (RFV Ailingen) Cliff

