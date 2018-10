von SK

Fußball, Bezirksliga

SC Gottmadingen-Bietingen

Türk. SV Singen

5:0 (3:0)

Die technisch versierten Gäste versuchten über die schnellen Flügelspieler Akzente zu setzten und kamen auch zu den ersten Möglichkeiten. Bereits in der ersten Minute konnte ein SC-Spieler die Flanke nicht verarbeiten. Kugabi kam frei zum Abschluss, doch Alain Abaz reagierte stark und verhinderte den Rückstand. Zwei Minuten später hatte Christian Hock nach einem Abpraller die erste Chance für den SC. In der elften Minute zögerte Abaz nach einem weiten Ball beim Herauslaufen, hielt den Schuss dann sicher. Es wäre für ihn die letzte ernsthafte Aktion des Spiels gewesen, hätte der SC (35.) nicht zwei brandgefährliche Rückpässe produziert. Da stand es bereits 2:0.

Jan Faude musste nach tollem Spielzug die Eingabe von Schmittschneider nur noch einschieben. Zwei Minuten später vertändelte ein Abwehrspieler die Kugel im Vorwärtsgang, Marco Gruber hatte freie Bahn. In der 36. Minute schaltete er wieder am schnellsten, verfehlte das Ziel aber knapp. Kurz vor der Pause legte sich Gruber den Ball am rechten 16er-Eck zurecht und traf präzise ins entfernte Toreck.

Juniorentorhüter Saliji war auch beim dritten Schuss auf das Tor ohne Abwehrchance. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Der SC hatte das Spiel im Griff und kam folgerichtig zu weiteren Treffern. Das Zuspiel zum dritten Tor von Marco Gruber kam von Hock. Beim 5:0 war auch die Gästeabwehr beteiligt. Dann hatte der Gästehüter endlich Gelegenheit sich auszuzeichnen (84.). Die Heimelf hatte noch zwei Möglichkeiten, die nicht konsequent ausgespielt wurden. Für die SC-Trainer war es keine Frage, das Ergebnis entsprach dem Spielverlauf. (re). – Tore: 1:0 (21.) Jan Faude, 2:0 (23.) Marco Gruber, 3:0 (45.) Marco Gruber, 4:0 (60.) Marco Gruber, 5:0 (76.) Jan Faude. – SR: De Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 260.

SV Mühlhausen

FC Bodman-Ludwigshafen

6:0 (1:0)

Der Gast war nur in der Anfangsphase gleichwertig. Mühlhausen aber leistete sich zu viele Fehler im Spielaufbau und lud ihn immer wieder ein, einfach vors Tor zu kommen. Die beste Chance hatte Reutebuch, der gut aufgelegte Heizmann hielt. Nach gut 25 Minuten übernahm der Gastgeber die Kontrolle. Marc Labusch scheiterte nach einer Ecke aus zwei Metern mit dem Kopf, Neziri aus 16 Metern an Gieß. Der SV hatte Chance um Chance, nur eine nutzte Schädler kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit wurde es ein Spiel auf ein Tor. Die Abwehr des SVM stand sicher, ließ keinen nennenswerten Torabschluss zu. Die Angriffe rollten im Minutentakt aufs Gästetor. Labusch wurde schön freigespielt und schob aus spitzem Winkel ein. Neziri war nicht zu halten und traf überlegt zur Vorentscheidung. Wieder Schädler schoss das 4:0. In der 75. Minute wurde er von Schaal von den Beinen geholt. Schiedsrichter Slawik zog Rot wegen einer Notbremse. Den Freistoß schoss Aster unter der Mauer hindurch zum 5:0 ein. Der Gast löste sich auf und zeigte nicht die geringste Gegenwehr. Den Schlusspunkt setzte Marks nach schöner Einzelleistung zum auch in der höhe verdienten 6:0. Den Gästen fehlte jeglicher Biss und so konnte der SV Mühlhausen den Anschluss an die Spitze halten und sorgte für klare Verhältnisse. Schiedsrichter Slawik zeigte eine gute Leistung. – Tore: 1:0 (44.) Schädler, 2:0 (52.) Labusch, 3:0 (63.) Neziri, 4:0 (71.) Schädler, 5:0 (75.) Aster, 6:0 (90.) Marks. – SR: Slawik (Überlingen). – Bes. Vork.: Rat für Schaal (FC) Notbremse. – Z: 220.

Hegauer FV

FC Uhldingen

5:1 (4:0)

Der Hegauer FV wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den FC Uhldingen, obwohl HFV-Coach Ronny Warnick mit der Leistung im zweiten Abschnitt nicht ganz zufrieden war. Die erste Halbzeit des HFV war aber recht souverän. Nach zehn Minuten Anlaufzeit übernahm der Gastgeber langsam, aber sicher die Initiative. Care setzte in der 21. Minute nach und traf aus dem Gewühl heraus zum 1:0. Nachdem Müller (26.) von hinten im Strafraum von den Beinen geholt worden war, verwandelte Greco mit Hilfe des Torpfostens den Strafstoß zum 2:0. Nach der herrlichen Flanke von Jay Leuzinger besorgte Care per Kopf das 3:0 (32.). Dem 4:0 kurz vor der Pause ging ein schöner Spielzug aus der eigenen Hälfte voraus. Care bekam den Ball und flankte, Müller stand genau richtig und köpfte ins Tor. Nach einem Foul an Jeckl verwandelte Greco den Strafstoß trocken zum 5:0 (64.). Die HFV-Elf hatte weitere gute Offensivaktionen. In der 81. Minute traf Petschko die Querlatte des Uhldinger Tors. Kurz vor Schluss wollte HFV-Torhüter Stärk klären, verursachte dabei einen unglücklichen Foulstrafstoß. Matur nutzte das Geschenk aber nicht und schoss den Ball übers Tor (87.). In der Schlussminute waren die Gastgeber zu nachlässig und Matur durfte recht einfach den Ehrentreffer für die Gäste markieren. (roe) – Tore: 1:0 (21.) Care, 2:0 (26./FE) Greco, 3:0 (32.) Care, 4:0 (44.) Müller, 5:0 (64./FE) Greco, 5:1 (90.) Matur. – SR: K. Müller (Balingen). – Z: 90.

Hattinger SV

FC Rot-Weiß Salem

1:2 (0:1)

Der HSV wollte unbedingt an die gute Leistung des vergangenen Wochenendes anknüpfen. Die ersten Minuten wurden auch druckvoll angegangen, wobei die Salemer Abwehr die Räume geschickt zumachte und keine zwingenden Chancen zuließ. Mit fortlaufender Spieldauer verflachte das Spiel zunehmend. Torraumgefahr entstand nur bei den vereinzelten Standardsituationen beider Mannschaften. Als sich alles auf den Halbzeitpfiff freute, gelang dem Salemer Müller mit einem schönen 25-Meter-Schuss in den Winkel die 1:0-Führung. Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Hattingen den Druck und kam auch zu mehreren Chancen, wobei die letzte Konsequenz im Abschluss noch fehlte. Die größte Chance für den Gastgeber hatte Bernard Suker in der 70. Minute auf dem Fuß, als er völlig frei vor dem Tor auftauchte, aber am glänzend reagierenden Gästetorwart Krübl scheiterte. Dann fiel wie aus dem Nichts das 2:0 für die Gäste. Für einen kurzen Moment war die HSV-Defensive nach einem Eckball unsortiert und Bröski gelang per Kopfball das vorentscheidende 2:0. Hattingen verkürzte noch in der 88. Minute zum 1:2 durch Ibrahim Öztürk. Letztendlich blieb es beim glücklichen Sieg für die Gäste. (ow) – Tore: 0:1 (43.) Müller, 0:2 (78.) Bröski, 1:2 (88.) Öztürk. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 90.

CFE Independiente Singen

SG Reichenau-R.-Walds.

1:4 (1:1)

Eine völlig unnötige Niederlage musste der Liganeuling am Sonntag hinnehmen. Dem Gast genügte dabei eine überschaubare Leistung, um die Partie für sich zu entscheiden. In der ersten Hälfte waren die Gastgeber klar die bessere Mannschaft. Aber sie nutzten ihre Chance nicht, sodass der Gegner nach einem Befreiungsschlag erst nach 16 Minuten seine erste erwähnenswerte Aktion hatte. Daraus resultierte aber ein Strafstoß, den Nikolas Weltin verwandelte. Die Gastgeber spielten weiter offensiv und wurden in der 25. Minute dafür belohnt. Sie erzielten den verdienten Ausgleich durch Marco Stefanelli. Mit dem Zwischenresultat ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Wechsel war wieder der Gastgeber am Drücken, hätte nach drei klaren Chancen eigentlich das 2:1 erzielen müssen, stattdessen aber traf der Gast nach einem schönen Spielzug durch David Blum. Das 1:3 wurde wieder durch einen Strafstoß erzielt, Nikolas Weltin traf. Als Independiente Singen alles nach vorn warf, um wenigstens den Ausgleich zu erzielen, fiel das 1:4 durch Magnus Eiermann. – Tore: 0:1 (16.) Weltin (FE), 1:1 (25.) Stefanelli, 1:2 (70.) Blum, 1:3 (72.) Weltin (FE), 1:4 (80.) Eiermann. – SR: Streiber. – Z: 120.

FC Anadolu Radolfzell

FC Gaienhofen-Öhningen

3:2 (2:1)

Der FC Gaienhofen-Öhningen begann stärker als die Heimelf und erzielte mit seiner ersten großen Torchance das 1:0. Mladoniczky war von links eingelaufen und konnte nach einem Querpass aus acht Metern ins leere Anadolu-Tor einschieben. Danach wurde Anadolu Radolfzell stärker und hatte durch Püskülü die große Chance zum Ausgleich. Letzterer wurde bei seiner nächsten Aktion von den Beinen geholt und es gab Strafstoß für die Heimmannschaft. Eckert verwandelte souverän. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit wurde Eckert vor dem Strafraum angespielt, er machte einen Haken und fasste sich ein Herz: Sein Schuss landete im linken oberen Torwinkel. Ein Traumtor. Die zweite Halbzeit begannen die Gäste druckvoll. Durch Konterchancen blieb die Heimmannschaft aber gefährlich. Eine davon verwertete Eckert ins kurze Eck – mit seinem schwächeren rechten Fuß, nachdem er von Mert Cesur ins Szene gesetzt worden war. Kurz darauf bekamen die Gäste einen berechtigten Freistoß zugesprochen. Dieser führte zum Abschlusstreffer. Mladoniczky schoss den abgeprallten Ball zum 2:3 ins Tor. Danach verlor Anadolu Radolfzell im weiterem Spielverlauf etwas die Konzentration. Mehrere gute Torchancen konnte Öhningen aber nicht mehr nutzen, die Partie endete mit einem knappen Sieg für Anadolu Radolfzell. – Tore: 0:1 (8.) Mladoniczky (FE), 1:1 (21.) Eckert, 2:1 (31.) Eckert, 3:1 (57.) Eckert, 3:2 (60.) Mladoniczky. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 260.

TSV Aach-Linz

BSV Nordstern Radolfzell

4:6 (1:1)

Tore: 0:1 (25.) Hoffbaur, 1:1 (30.) Yildiz, 2:1 (51.) Schnetzler, 3:1 (54.) Schüle (Eigentor), 3:2 (57.) Yildiz (Eigentor), 3:3 (62.) Dieterle, 3:4 (71.) Dieterle, 3:5 (85.) Hoffbaur. – SR: Wessner.

Leider war beim TSV Aach-Linz niemand für einen Spielbericht zu erreichen.

