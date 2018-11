von SK

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

TuS Oppenau

6:0 (3:0)

Man merkte den Radolfzellern an, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Radolfzell begann so richtig nach dem Geschmack der Radolfzeller Fans. Krüger kam in der vierten Minute zum ersten Abschluss, der Gästetorhüter konnte aber gerade noch klären. In der achten Minute dann die Riesenchance für den FCR, nach einem Pass von Stricker parallel zur Grundlinie kam Strauß jedoch einen Schritt zu spät. Besser machte es nur Sekunden später Wehrle. Mit einem mächtigen Schuss aus 20 Metern ins rechte Eck ließ er Torhüter Poveda keine Chance – 1:0 für Radolfzell.

Der FCR blieb am Drücker. In der 15. Minute dann der erste Schuss der Gäste auf das Tor. Dann war aber wieder der FC am Drücker: Stricker lief auf das Tor zu und legte den Ball uneigennützig auf den freistehenden Krüger, der dem Torhüter keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte. Die Platzherren drückten weiter dem Spiel ihren Stempel auf und erspielten sich Chancen. In der 20. Minute ging nach Vorlage von Krüger ein Schuss von Stricker knapp neben das Tor. 18 Minuten später dann das 3:0. Nach Flanke ins Zentrum verlängerte Stricker mit seiner zehnten Saisonvorlage per Kopf auf Niedhardt, der dann locker ins lange Eck einschob. Kurz vor der Pause dann noch eine Möglichkeit für den FCR, doch Stricker scheiterte am Torwart. So ging es mit einer klaren Führung in die Kabinen.

Nach der Pause das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit: Die Gäste waren mit dem schnellen Spiel des FCR überfordert. In der 48. Minute dann das nächste Tor für die Gastgeber: Wehrle setzt sich auf der rechten Seite durch und passte flach auf Stricker, der den Ball trocken in den Winkel hämmerte. Damit war schon früh eine Vorentscheidung gefallen. Der FCR verwaltete danach das Spiel, setzte die Gäste aber weiter unter Druck. In der 63. Minute wurde dies belohnt: Nach einem Ballverlust der Gäste bekam Stricker die Kugel. Er spielte einen Querpass in den Strafraum auf Krüger, der zum 5:0 einschoss. Nur zwei Minuten später der nächste Treffer. Wieder war Stricker beteiligt, diesmal jedoch nicht als Vorlagengeber, sondern als Torschütze. Nach Vorarbeit von Niedhardt schoss er zum 6:0-Endstand ein. (km)

FC Radolfzell: Bisinger (Tor); Berger (58. Erdmann), Krüger, Strauß (46. Berisha), Wehrle (62. Ranzenberger), Hain (66. Zidan), Aichem, Hlavacek, Schmidt, Stricker, Niedhardt. – Tore: 1:0 (8.) Wehrle, 2:0 (15.) Krüger, 3:0 (38.) Niedhardt, 4:0 (48.) Stricker, 5:0 (63.) Krüger, 6:0 (65.) Stricker. – SR: Bohrer (Ehrenkirchen). – Z: 101.

SC Pfullendorf

FSV Rot-Weiß Stegen

4:0 (1:0)

Die Partie brauchte etwas, um auf Touren zu kommen. Beide Mannschaften taten sich auf dem tiefen Untergrund zunächst schwer, für Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. In der 19. Minute schickte Alessandro Sautter Sturmspitze Lukas Stützle steil, der aber scheiterte an Torhüter Christoph Löffler, der kurz darauf auch Grulers Nachschuss zunichtemachte.

Pech hatten die Hausherren sechs Minuten später, als erst Stützle nach einem Schlag aufs Standbein im Strafraum zu Boden sank und der Pfiff von Schiri Baiz ausblieb und dann der Pfullendorfer Nachschuss von Behr und Fischers Kopfball nur an den Querbalken des Gästetores klatschten. Riesenglück für Stegen. Doch dann zog Pfullendorfs Sandro Caltabiano aus knapp 30 Metern per Vollspannschuss ab und ließ damit Löffler im Stegener Kasten nicht den Hauch einer Chance – 1:0 nach 28 Minuten.

Chancen der Gäste dagegen waren an diesem Nachmittag Mangelware. Die beste hatte Knobelspies, dessen Direkt-abnahme das Pfullendorfer Tor dann doch um einen halben Meter verfehlte (34.). Alle anderen Zuspiele der Gäste landeten selten beim Empfänger, da die Pfullendorfer die Stegener Aktionen bereits im Keim erstickten.

Sechs Minuten vor der Pause hätte die Konrad-Elf das mittlerweile überfällige zweite Tor nachlegen müssen. Luca Gruler, glänzend von Sautter eingesetzt, zögerte vor Schlussmann Christoph Löffler aber zu lange und verfehlte aus aussichtsreicher Position das Ziel (39.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs scheiterte erst Stützle nach Sautters Vorarbeit aus kurzer Distanz an Löffler, dann klärte der Gästegoalie mit einem Blitzreflex auch den Nachschuss von Samuel Fischer zur Ecke.

Auch nach dem Seitenwechsel agierte die Elf von Gästetrainer Stefan Schwär aus einer kompakten Defensive heraus, griff die Gastgeber meist hinter der Mittellinie an. So blieb das Spiel bis 13 Minuten vor Schluss völlig offen, ehe Alessandro Sautter die Kugel in den Rücken der Stegener Viererkette schlenzte, wo der durchgestartete Sandro Caltabiano nicht lange fackelte und Löffler das Spielgerät erneut regelrecht um die Ohren drosch – 2:0 (77.).

Kaum war der Wiederanpfiff ertönt, bediente Sautter den Sekunden zuvor eingewechselten Cosmin Ciuntu, der – sträflich alleingelassen – das Leder von der Strafraumgrenze abgezockt ins lange Eck jagte – 3:0 (78.). Nun war der Bann gebrochen, Stegen gab sich auf. Kurz vor Ende der Spielzeit setzte Jonas Keller mit einer feinen Einzelaktion noch das 4:0 drauf. (stl)

Marco Konrad, Trainer SC Pfullendorf: „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Auf dem tiefen Platz waren eher kämpferische Elemente gefragt, auch die Laufbereitschaft war gut. Kompliment aber auch an den Gegner, der versucht hat, Fußball zu spielen und lange auf den Ausgleich gedrängt hat.“ (stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Erdem, Steinhauser, Kahl, Marena (35. Keller), Caltabiano, Fischer, Gruler (80. Huber), Behr, Sautter, Stützle (78. Ciuntu). – Tore: 1:0 (28.) Caltabiano, 2:0 (77.) Caltabiano, 3:0 (78.) Ciuntu, 4:0 (90.) Keller. – SR: Baiz (Wangen im Allgäu). – Z: 210.

