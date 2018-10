von SK

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – TSV Blaustein (Donnerstag, 14.30 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Der ersten Niederlage nach 21 ungeschlagenen Spielen zum Trotz: Die HSG Konstanz II freut sich auf ein absolutes Highlight. Als Tabellenführer empfangen die HSG-Talente den Tabellenzweiten TSV Blaustein. Im Oberliga-Gipfeltreffen messen sich zwei Teams, die je erst einmal in dieser Saison das Nachsehen hatten.

Stocker hofft dass seine einsatzwillige Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 20,78 Jahren wieder die bereits unter Beweis gestellte Cleverness zeigt. „Dass das mal wie gegen Weilstetten nach hinten losgeht, ist halb so schlimm“, nimmt er sie in Schutz. „Wichtig ist, dass wir daraus lernen.“ Die nächste Aufgabe Blaustein hat es in sich. „Eine sehr gute Truppe“, schätzt Stocker die Ulmer Vorstädter ein. „Da sind einige Spieler mit Drittliga-Niveau dabei.“ Die Favoritenrolle ist sein Team im Duell mit selbstbewussten Blausteinern erst einmal los. Hinter der Außenseiterrolle möchte man sich aber nicht verstecken. Deshalb gibt der 30-Jährige die klare Marschroute vor: „Wir müssen uns auf die eigenen Stärken besinnen.“ Mehr Spaß sollten seine Spieler entwickeln, die jüngsten Auftritte waren ihm zu „verkrampft.“ Gegen die offensive Abwehr der Württemberger will sich die Drittliga-Reserve „gut präsentieren, guten Handball spielen und dagegen halten.“

Die Vorfreude ist groß bei den Konstanzern: „Das ist doch geil“, strahlt Stocker, „wir haben am zehnten Spieltag das Duell Erster gegen Zweiter. Allzu viel haben wir also nicht falsch gemacht, und so müssen wir ins Spiel gehen.“ (joa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein