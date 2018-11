von SK

Kampfsport: Die Internationale Thai-Box Gala in der Münchriedhalle hat sich als eine der renommiertesten Kampfsportveranstaltungen in Europa etabliert. Veranstalter Ralf Hasenohr vom Thai-Box Club Singen hat erneut Spitzenkämpfer aus Thailand und Europa eingeladen, wie zum Beispiel die thailändischen Stars Man Chai und Chong Mangonjuk, die 300 bis 400 Kämpfe vorweisen können. Außerdem werden auch die besten Kämpfer des Thai-Box Club Singen in den Ring steigen. Bei der letzten Singener Fight Night sorgte Saskia D’Effremo für einen Paukenschlag: Mit einem perfekt platzierten Ellenbogen knockte sie die amtierende Titelhalterin aus Thailand aus und holte sich den Intercontinental Titel des World Muay-Thai Council. In diesem Jahr will sie ihren Muay-Thai WM-Titel der ISKA verteidigen, den sie gegen die Glory-Veteranin Daniela Graf ebenfalls durch einen spektakulären Ellenbogen-Knock-Out erkämpft hatte.

Ebenfalls um den WM-Titel geht es bei Besnik Bedjeti, der in diesem Jahr schon in Kiew, Prag und Bangkok gegen die besten Thai-Boxer der Welt auf Titeljagd war. Aaron Born, der 2018 in Thailand mit einem K.o.-Sieg glänzen konnte, wird einen internationalen Muay-Thai-Kampf bestreiten. Der Schwergewichtler Ali Karamahmut (120 Kilogramm) ist bei einem internationalen K-1-Kampf am Start. Ebenfalls vom Thai-Box Club Singen im Einsatz sind Loni Gashi, Ajmeer Bahrami, Christian Bethke, Leonie Stoffel, Kilian Dilger, Koray Yildiz, Timo Schmidt und Mikail Arkar. Ein weiterer Höhepunkt ist der Muay-Titans-Titelkampf, der extremsten Art des Thai-Boxens, nämlich neun Minuten ohne Pause in dünnen Mixed-Martial-Arts-Handschuhen. Des Weiteren gibt es einen K-1-Europa-Titelkampf im Superschwergewicht mit dem Schweizer Thai-Box Star Patrick Schmid gegen den Weltmeister Leon Gavanas, Kickboxer und ungeschlagener Profi-Boxer.

Karten gibt es an der Abendkasse in der Münchriedhalle ab 16 Uhr. Die Hauptkämpfe starten um 19 Uhr.

